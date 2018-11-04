4 ноября железнодорожники отмечают свой профессиональный праздник. Факты ICTV подготовили лучшие СМС-поздравления и поздравления в прозе.

День железнодорожника 2018 отмечают 4 ноября.

Мы подготовили лучшие СМС-поздравление в стихах и прозе с профессиональным праздником.

СМС-поздравления

***

Желаем вам дорог прямых и ровных,

Ведущих к счастью, к солнечным мечтам,

Ваш труд, ответственный и сложный,

Пусть будет только в радость вам.

Желаем вам друзей надежных, верных.

В семье — любви, гармонии, тепла.

И пусть счастливая дорога жизни

Добром и радостью наполнится сполна!

***

Всех, кто связан с железной дорогой,

Поздравляю сейчас всей душой!

Вам желаю зарплаты высокой

И любви безгранично, большой,

И, конечно же, счастья, удачи,

Чтоб сбывались все ваши мечты,

Чтоб решались все в жизни задачи

Очень просто и без суеты!

***

Ваша жизнь — сплошные рельсы,

Шпалы — вехи на пути.

Пусть на них свою удачу

Доведется вам найти.

Под откос летят пусть беды,

Им в составе места нет,

А в вагоне вашем счастье

Забронирует билет!

***

Пусть не писатель, не художник,

Однако стоишь ты похвал.

За день твой, железнодорожник,

Давай поднимем мы бокал.

Родной вокзал тебя встречает,

А стук колес волнует кровь.

В тебе романтик пропадает,

О дальних странах грезишь вновь.

К платформе подан поезд счастья,

Разгон возьми и своей властью

Умчись на нем ты от ненастья.

***

Поездов беспечный стук

И железная дорога,

Вас встречает этот звук

От порога до порога.

С праздником Вас поздравляем

И желаем долгих лет,

А работа пусть приносит

Только радость и успех!

Поздравления в прозе

Поздравляю с Днем железнодорожника! Желаю профессиональных успехов и развития. Пусть все пути и стрелы будут в правильном направлении. Пусть горит зеленый свет любым начинаниям и желаниям. Здоровья вам, силы духа и тела, энергичности, целеустремленности, процветания, благополучия и всего самого лучшего!

***

Пускай жизнь ваша будет блестящей, как рельсы. Пускай успех ваш будет бесконечным, как железнодорожные пути. Идите к намеченным целям, как локомотив. Пускай мелкие неприятности, проносятся мимо, как пейзажи за окном мчащегося поезда. Желаю, благополучия и карьерного роста, желаю, чтобы работа приносила только радость. С Днем работников железной дороги.



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Дорогие машинисты, наладчики, кассиры, проводницы и проводники! Сегодня, в День железнодорожника, мы желаем, чтобы поезд вашей жизни мчался на всей скорости к поставленной цели. Пусть на пути горит лишь зеленый цвет, всегда удается избежать крутых поворотов и неожиданных поломок. Желаем счастья вам и вашим семьям!

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Товарищ железнодорожник! Сегодня твой профессиональный праздник и мы спешим осыпать тебя поздравлениями и искренними пожеланиями быть всегда веселым, жизнерадостным и счастливым! Пусть в семье царит понимание и уважение, зарплата приятно радует, карьерный рост присутствует, здоровье не подводит, и все мечты непременно сбываются!

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К слову, Факты ICTV подготовили для вас шесть самых необычных железнодорожных маршрутов в мире.

Фото: Укрзалізниця