Сегодня в Украине отмечают День железнодорожника. Факты ICTV подготовили для вас шесть самых необычных железнодорожных маршрутов в мире.
Поезд на взлетно-посадочной полосе
Региональный аэропорт Гисборн расположен на западной окраине Гисборна в Новой Зеландии.
Это один из немногих аэропортов в мире, в котором можно увидеть железнодорожную линию, пересекающую взлетно-посадочную полосу.
Поезд на вершине дамбы
Hindenburgdamm – 11-километровая дамба между островом Зюльт и материковой частью Германии.
Она была открыта в 1927 году исключительно для железнодорожного сообщения. Сегодня там ежедневно проходят более 100 поездов.
Поезд через жилой дом
В Китае поезда проходят прямо через 19-этажный жилой дом.
Решение провести железную дорогу прямо по этажам жилого дома было принято местными властями из-за слишком плотной застройки в Чунцине. Чиновники признают, что город перенаселен.
Цинхай — Лхаса
Дорога, которая ведет в столицу Тибетского автономного района — Лхасу, в среднем расположена на высоте 4 км над уровнем моря.
На одном из участков дорога поднимается на высоту 5072 метра. Протяженность: 1956 км.
Поезд в облака
Это туристическая железная дорога в провинции Сальта, Аргентина. Она находится на высоте 4220 метров над уровнем моря.
Железнодорожная линия проходит через 29 мостов, 21 тоннель, 13 виадуков, 2 спирали и 2 зигзага.
Тоннель любви
Находится этот необычный железнодорожный маршрут возле поселка Клевань, в Ровенской области Украины.
Трехкилометровой отрезок железной дороги ведет к фабрике по производству древесноволокнистых плит. Поезд ходит три раза в день и поставляет древесину на производство.
Эту прекрасную аллею образуют переплетенные ветви окружающих деревьев и кустов. Зеленый коридор привлекает внимание влюбленных пар, а также многочисленных фотографов.
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К слову, транспортное министерство Нижней Саксонии планирует в ближайшем будущем полностью заменить дизельные региональные поезда водородными.
Фото: Недвижимость onliner.by; Styler