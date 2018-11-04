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Поезд в облака, тоннель любви и еще 4 самых необычных маршрута в мире

Сегодня в Украине отмечают День железнодорожника. Факты ICTV подготовили для вас шесть самых необычных железнодорожных маршрутов в мире.

Потяг

Поезд на взлетно-посадочной полосе

Региональный аэропорт Гисборн расположен на западной окраине Гисборна в Новой Зеландии.

Это один из немногих аэропортов в мире, в котором можно увидеть железнодорожную линию, пересекающую взлетно-посадочную полосу.

Поезд на вершине дамбы

Hindenburgdamm – 11-километровая дамба между островом Зюльт и материковой частью Германии.

Она была открыта в 1927 году исключительно для железнодорожного сообщения. Сегодня там ежедневно проходят более 100 поездов.

Поезд через жилой дом

В Китае поезда проходят прямо через 19-этажный жилой дом.

Решение провести железную дорогу прямо по этажам жилого дома было принято местными властями из-за слишком плотной застройки в Чунцине. Чиновники признают, что город перенаселен.

Цинхай — Лхаса

Дорога, которая ведет в столицу Тибетского автономного района — Лхасу, в среднем расположена на высоте 4 км над уровнем моря.

На одном из участков дорога поднимается на высоту 5072 метра. Протяженность: 1956 км.

Поезд в облака

Это туристическая железная дорога в провинции Сальта, Аргентина. Она находится на высоте 4220 метров над уровнем моря.

Железнодорожная линия проходит через 29 мостов, 21 тоннель, 13 виадуков, 2 спирали и 2 зигзага.

Тоннель любви

Находится этот необычный железнодорожный маршрут возле поселка Клевань, в Ровенской области Украины.

Трехкилометровой отрезок железной дороги ведет к фабрике по производству древесноволокнистых плит. Поезд ходит три раза в день и поставляет древесину на производство.

Эту прекрасную аллею образуют переплетенные ветви окружающих деревьев и кустов. Зеленый коридор привлекает внимание влюбленных пар, а также многочисленных фотографов.

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К слову, транспортное министерство Нижней Саксонии планирует в ближайшем будущем полностью заменить дизельные региональные поезда водородными.

Фото: Недвижимость onliner.byStyler

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