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Apple может выпустить iPhone с 5G в 2020 году

iPhone, который поддерживает технологию 5G, могут выпустить в 2020 году.

iPhone

Компания Apple может выпустить iPhone с поддержкой технологии 5G где-то в 2020 году и использовать в них модем Intel 8161, сообщает Engadget.

По информации издания, в Apple не могут решить проблему с рассеиванием тепла, из-за которой наблюдается перегрев, что приводит к быстрой разрядке аккумулятора.

Если же компания Intel не решит проблему с модемами, то новые iPhone могут оснастить 5G модификациями от MediaTek.

Первые смартфоны с поддержкой 5G могут представить в феврале 2019 года.

Читайте: Apple признала устаревшим iPhone 5. Его перестанут обслуживать

К слову, в компании Apple объяснили, что же значат буквы в названиях моделей iPhone.

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