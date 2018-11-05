Сегодня стоит обратить внимание на взаимоотношения с окружающими – есть шанс наладить более глубокий и душевный контакт.

Гороскоп на сегодня публикует Telegram-канал Astro.Expert.

День подходит для всего, что связано с отношениями, дружбой, чувственным и эстетическим наслаждением.

Сегодня можно заняться рисованием, лепкой или другой деятельностью, связанной с искусством, украшениями и декорированием.

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Также благоприятна образовательная деятельность, особенно связанная с изучением искусств.

Благоприятно: начало путешествий, стрижка, надевание новой одежды.

Напомним, Факты ICTV публиковали гороскоп на ноябрь 2018 для представителей всех знаков зодиака.