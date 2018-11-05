Мобильный телефон знает про вас все. Какие данные собирают о пользователях Facebook, Google и мобильные приложения, прослушивают ли операторы ваши звонки и советы, как защитить свою информацию?

Недавно стало известно, что информацию о 257 тысяч пользователей Facebook выложили в свободный доступ. Хотя хакеры утверждают, что имеют данные 120 млн человек.

Facebook знает все о своих пользователях. Социальная сеть собирает 98 видов информации – от геолокации, до уровня образования, дохода, количества кредитных карт и преимуществ в одежде. Такие данные опубликовало издание Washington Post в 2016 году.

Основной источник информации – мобильный телефон. Как минимум потому, что вы всегда носите его с собой и пользуетесь для выхода в интернет.

Украинцы в среднем проводят 4 часа в день в смартфоне. Об этом свидетельствуют исследования Mastercard.

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Смартфон стал своеобразным устройством наблюдения ХХІ века, а пользователи сознательно позволяют отслеживать каждый свой шаг.

Как и зачем устройства собирают персональные данные и можно ли их защитить, рассказал Артем Верещака Senior Software Engineer в компании Taxify.

Зачем интернету ваши данные?

Вам приходили сообщения о скидках в магазине, как только вы зашли в торговый центр? Или всплывала реклама заведения, когда вы находились рядом? Это не совпадение. Просто телефон передает данные о ваших перемещениях, а потому реклама приходит в подходящий момент.

– С помощью этой информации (персональных данных, – Ред.) можно сделать рекламу более эффективной, можно предположить, что вам понадобится в будущем, можно анализировать поведение пользователей и улучшать сервис.

С одной стороны, мы не можем чувствовать себя защищенными, а с другой – такие вещи упрощают нам жизнь.

– Геолокации, история серфинга в интернете, история покупок, история просмотров фильмов и все это наложено на время. Собрав даже малую часть открытой информации о человеке, можно достаточно подробно отследить историю его перемещений, сколько он тратит времени на обед, где это делает и что заказывает.

Бесплатные приложения зарабатывают на вас

Почему приложения, которыми мы пользуемся, бесплатные? Очевидно, что большинство зарабатывают на рекламе. Однако, существуют бесплатные приложения без рекламы. И пользуются они, как правило, большей популярностью.

Используя такие приложения следует насторожиться – скорее всего они собирают ваши личные данные.

– Все “бесплатные” сервисы, такие как VPN-сервис, Facebook, VK, Google Mail, Google Calendar, Google Photos не являются бесплатными. Кто разрабатывал бы такие сервисы за огромные суммы денег, поддерживал их, оплачивал сервера, электричество просто так? Вы платите большую цену – личные данные.

Устанавливая приложения на телефон, часто человек даже не читает условия пользования. Так он предоставляет доступ к своей информации. И большую долю информации собирают как раз VPN-сервисы, которые приобрели популярность после блокирования в Украине ряда российских сайтов.

– Что является VPN-сервис? Грубо говоря, это прокси, то есть прослойка, между вами и тем, куда вы хотите попасть. Допустим, вы хотите получать доступ к VK, но он заблокирован в Украине. Поэтому с VPN-сервисом ваш запрос идет сначала куда-то в Нидерланды, там он запрашивает данные от серверов ВКонтакте, и затем отвечает вам.

В принципе выглядит довольно безопасно. Учитывая, что программа помогает пользоваться любимой социальной сетью. Тем более бесплатно. Но и здесь есть свои подводные камни:

– Любой бесплатный VPN-сервис не будет работать на добром слове. Они сохраняют все ваши запросы, знают, куда и зачем вы заходите (ведь вы зарегистрировались и указали свои данные). Хороший VPN-сервис будет платным. Так можно надеяться, что ваши данные быстро исчезают с их серверов.

В дальнейшем подобные программы продают ваши персональные данные рекламным площадкам за колоссальные суммы.

Недавно появилось замечательное приложение GetContact, которое показывает, как вы подписаны у своих друзей. Вроде ничего особенного, лишь очередное развлечение.

Но компания-разработчик неплохо заработала, собирая с вашего разрешения информацию о ваших контактах, а потом ​​продавая базы данных мобильных номеров третьим лицам. Именно таким образом сервисы такси, которыми вы никогда не пользовались, присылают вам смс о скидках.

Facebook влияет на ваш выбор

Чем больше времени вы проводите в Facebook, тем больше информации он о вас собирает. Эти данные он продает своим рекламодателям. Именно поэтому вы можете видеть одну рекламу, а ваш знакомый – совершенно иную.

– Facebook знает о вас очень много. Даже то, насколько вы задержались в ленте, чтобы что-то прочитать, не говоря уже о переходе по ссылке, лайках, общении, геолокации и др.

В начале 2018 в мировом сообществе разразился скандал с Facebook. Речь шла о крупнейшей утечке данных за всю историю компании – информация о 50 млн пользователей. Эти данные попали в аналитическую компанию, которая использовала их для политической пропаганды на выборах президента США.

– Сейчас вы можете посмотреть, что у Facebook на вас (а там очень много, я уверяю). В настройках достаточно глубоко и мелким текстом спрятана ссылка, где можно выгрузить архив с данными, которые Facebook сохраняет о вас.

Собирая и обрабатывая информацию о вас, Facebook помогает вам читать подходящие новости, выбирать лидера страны, формировать ценности и убеждения и даже тратить деньги. К сожалению, не всегда эффективно:

– Анализ данных и психология способны заставить людей делать многое. Таким образом вам продают ненужные товары, заставляют менять смартфон ежегодно на новый и более “прогрессивный”.

Google знает о вас все

Google определенно собирает самые крупные массивы информации о своих пользователях. А пользуются его услугами все:

– Google владеет многими удобными сервисами и собственной ОС – Android. Они собирают большие и комплексные массивы данных – вы же используете Chrome, Calendar, GMail, Google Фото, Google Keep, Google Pay и др. В их распоряжении ваши планы, покупки, история общения, история браузера, история передвижений (очень точная).

Однако, все это Google делает с вашего разрешения. Эти сервисы и услуги в каком-то смысле улучшают жизнь:

Google Фото отсортирует ваши снимки в альбомы по датам, локациям или даже людям на фото.

отсортирует ваши снимки в альбомы по датам, локациям или даже людям на фото. Youtube (он также принадлежит Google) порекомендует интересные видео.

(он также принадлежит Google) порекомендует интересные видео. GMail автоматически создаст напоминание о визите к дантисту.

автоматически создаст напоминание о визите к дантисту. Google Maps может в какой-то момент сказать вам, что рядом есть неплохие заведения с тайской едой, потому что он знает, что вам нравятся такие.

может в какой-то момент сказать вам, что рядом есть неплохие заведения с тайской едой, потому что он знает, что вам нравятся такие. Google Pay не заставит еще раз вводить данные платежной карты, ведь он запомнил их в прошлый раз.

Таким образом в интернете не остается места для конфиденциальности:

Google анализирует каждое письмо. Иначе, как он вам подсказывает, что можно ответить или предлагает вынести событие в календарь и создать напоминание?

Для того, чтобы убедиться в том, что за вами следят, просто перейдите в Google Timeline (вбейте в поиск и перейдите по первому) и найдете достаточно точную историю ваших перемещений.

Мобильные операторы

Можно ли рассчитывать на конфиденциальность мобильных операторов? Один из самых крупных операторов мобильной связи в Украине Киевстар уверяет, что да.

Информация о том, что операторы могут записывать или прослушивать разговоры абонентов – миф, – говорят в пресс-службе.

Если для разработки новых продуктов компания требует аналитическую информацию о перемещении абонентов, функции по отбору таких данных осуществляют интеллектуальные автоматические IT-системы, соблюдая принципы конфиденциальности и анонимности процессов мониторинга.

Как защититься?

Для того, чтобы не позволять современным технологиям собирать о вас все данные, следует быть осторожнее, пользуясь телефоном.

В частности, эксперт рекомендует:

Никогда не пользоваться бесплатными и не проверенными сервисами.

Внимательно изучать сервисы, которыми вы пользуетесь. Можно найти информацию о программе/сервисе на Reddit. Там часто обсуждают проблемы безопасности и “карму” компании. Или же можно просмотреть новости, связанные с ними.

Там часто обсуждают проблемы безопасности и “карму” компании. Или же можно просмотреть новости, связанные с ними. Можно использовать поисковые системы, которые не сохраняют данные о вас, например, duckduckgo .

. Во всех новых мессенджерах используется end-to-end шифрование . В таком случае только вы и адресат увидите сообщение. Во многих программах оно по умолчанию выключено и требует создания отдельного чата, например, секретный чат в Telegram.

. В таком случае только вы и адресат увидите сообщение. Во многих программах оно по умолчанию выключено и требует создания отдельного чата, например, секретный чат в Telegram. Если вы хотите как можно меньше информации о себе отдавать, следует заменить Google Chrome на Mozilla Firefox и не логиниться в Google-сервисах.

и не логиниться в Google-сервисах. Внимательно читайте к чему хочет получить доступ очередное приложение, и думайте, зачем оно ему. Некоторые приложения могут попытаться убедить вас, что это необходимо. Messenger Facebook попросит доступ к контактам, чтобы найти ваших знакомых, которых вы еще не добавили в друзья.

И помните:

– Компании, владеющие мессенджерами, обладают вашей историей переписки. То, что вы удаляете – никогда не удаляется с серверов.

Фото: dreamstime

Лилия Ященко