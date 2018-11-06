Гороскоп на сегодня, 6 ноября, прогнозирует, что день не подходит для благоприятной и созидательной деятельности.

Гороскоп на сегодня, 6 ноября, публикует Telegram-канал Astro.Expert.

В этот день нужно сконцентрироваться на том, чтобы очистить свое тело, разум и окружающее пространство.

Приберитесь, избавьтесь от лишних вещей, сделайте работу, которая не требует принятия важных решений.

Используйте энергию дня, чтобы разрушить ненужное как на физическом, так и на ментальном уровне.

Но пробуйте избегать чрезмерно активной, резкой и опасной деятельности – запланируйте на сегодня размеренный и не утомительный труд.

Постарайтесь выделить время для отдыха, а также для духовных практик. Благоприятно исключить поездки и путешествия.

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