Таиланд отменяет визовый сбор для Украины для того, чтобы увеличить турпоток в страну.

По прибытии в Таиланд теперь украинцам не нужно будет платить визовый сбор. Такая инициатива будет работать от 1 декабря до 31 января 2019 года.

Отказаться собирать с иностранцев 2 тыс. бат ($ 60) решили для привлечения гостей, пояснили в правительстве туристической страны, сообщает Bangkok post. В Таиланде отмечают падение количества выданных виз туристам с января 2016 года. Отмена визового сбора, по мнению властей страны, привлечет на отдых на 30% больше туристов.

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Кроме Украины приехать в Таиланд и не платить сбор смогут граждане еще 20 стран.

Напомним, Украина и Грузия договорились о пропускном режиме по ID-картам.

Фото: Olavs Silis, Dreamstime