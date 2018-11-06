Компания Xiaomi выпустила беспроводные наушники, которые называются AirDots.

Компания Xiaomi, которая известна своими дешевыми смартфонами, выпустила беспроводные наушники AirDots, которые стоят в пять раз дешевле AirPods от Apple, сообщает Engadget.

Гаджет от Xiaomi стоит приблизительно $25.

На одном заряде наушники могут проигрывать музыку около 4 часов, а с помощью специального кейса их “жизнь” можно увеличить до 12 часов.

У AirDots есть сенсорная панель, которая позволяет отвечать на звонки, переключать композиции или ставить музыку на паузу.

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Для работы устройство использует Bluetooth 5.0. Кроме того, один наушник можно использовать в качестве гарнитуры.

К слову, компания OnePlus в Нью-Йорке официально представила флагманский смартфон 6T.

Фото: Xiaomi