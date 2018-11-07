Важные дела сегодня должны быть отложены в ящик. Туда же отправятся и начинания.
Гороскоп на сегодня, 7 ноября, публикует Telegram-канал Astro.Expert.
Сегодня стоит хотя бы немного побыть в уединении, выделить время на медитацию или спокойные размышления. Постарайтесь провести ритуалы почитания предков, занятся благотворительностью или духовными практиками. В еде сегодня станьте легкими вегетарианцами.
Чистота в доме сегодня очень приветствуется (можно заняться уборкой с утра). Также можно украсить дом свежими цветами и зажечь свечи.
В этот день не забывайте о щедрости, дарении подарков, угощении близких сладостями.
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Благоприятно: надевание новой одежды.
Неблагоприятно: подстригание ногтей, стрижка, начало путешествий.
Напомним, Факты ICTV публиковали гороскоп на ноябрь 2018 для представителей всех знаков зодиака.