Важные дела сегодня должны быть отложены в ящик. Туда же отправятся и начинания.

Гороскоп на сегодня, 7 ноября, публикует Telegram-канал Astro.Expert.

Сегодня стоит хотя бы немного побыть в уединении, выделить время на медитацию или спокойные размышления. Постарайтесь провести ритуалы почитания предков, занятся благотворительностью или духовными практиками. В еде сегодня станьте легкими вегетарианцами.

Чистота в доме сегодня очень приветствуется (можно заняться уборкой с утра). Также можно украсить дом свежими цветами и зажечь свечи.

В этот день не забывайте о щедрости, дарении подарков, угощении близких сладостями.

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Благоприятно: надевание новой одежды.

Неблагоприятно: подстригание ногтей, стрижка, начало путешествий.

Напомним, Факты ICTV публиковали гороскоп на ноябрь 2018 для представителей всех знаков зодиака.