PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle / Гороскоп на сегодня, 7 ноября/

Гороскоп на сегодня, 7 ноября

Важные дела сегодня должны быть отложены в ящик. Туда же отправятся и начинания.

Гороскоп на сегодня, 7 ноября, публикует Telegram-канал Astro.Expert.

Сегодня стоит хотя бы немного побыть в уединении, выделить время на медитацию или спокойные размышления. Постарайтесь провести ритуалы почитания предков, занятся благотворительностью или духовными практиками. В еде сегодня станьте легкими вегетарианцами.

Чистота в доме сегодня очень приветствуется (можно заняться уборкой с утра). Также можно украсить дом свежими цветами и зажечь свечи.

В этот день не забывайте о щедрости, дарении подарков, угощении близких сладостями.

Читайте: Как добиться успеха – секреты для каждого знака зодиака

Благоприятно: надевание новой одежды.

Неблагоприятно: подстригание ногтей, стрижка, начало путешествий.

Напомним, Факты ICTV публиковали гороскоп на ноябрь 2018 для представителей всех знаков зодиака.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка