8 ноября в кинотеатрах Украины стартует показ фильма, снятого по книге знаменитого украинского писателя Сергея Жадана – Дикое поле. Факты ICTV уже ознакомились с работой и готовы делиться впечатлениями.

Главный герой Герман вынужден забросить работу, свою спокойную жизнь и срочно отправиться на родину в поселок Старобельск, который находится на востоке Украины. Его старший брат исчез и теперь задача Германа спасти семейный бизнес – старую заправку, на которую во всю покушается местная мафия. Перед героем стоит выбор: бросить все и продать дело брата или столкнуться лицом к лицу со всеми опасностями, но уберечь бизнес.

Дорога домой – дорога в один конец.

Фильм является экранизацией романа Ворошиловград Сергея Жадана. Сам писатель принимал участие в съемочном процессе, как актер в том числе. Сергей признался, что трудно было прощаться с некоторыми эпизодами из книги, чтобы влезть в хронометраж фильма. Также он заявил, что не принимал участия в подборе актеров, так как считает вмешательство автора в работу режиссера – проявлением непрофессионализма.

Съемки

Режиссер фильма Ярослав Лодыгин шел к этой премьере 7 лет. Ему удалось с точностью передать местный колорит и наполнить фильм неожиданными поворотами. Персонажи были раскрыты грамотно. Главным героям действительно хочется сопереживать.

Нужно отдать должное операторам. Постановка кадров и палитра цветов в этом фильме на высоте. Кадрам украинских полей, рек и степей и вовсе можно слагать оды.

Кроме того, на славу постарались и декораторы. Заправка, на которой проходили съемки, просто пропитана духом 90-х, а такие детали как литровая банка с водой вместо пепельницы, старая совковая мебель, яблочные огрызки на прикроватной тумбе, делают фильм максимально реалистичным.

На фильм ушло более 30 миллионов грн. Монтаж занял целый год. Режиссер не берется прогнозировать кассовые сборы, так как украинское кино, как таковое, находится в стадии развития, и в целом картина Дикое поле сложная, ее трудно назвать ширпотребом.

Минусом можно назвать работу гримеров. Шрамы и побои выглядели не очень убедительно.

Актерский состав

Роль Германа исполнял Олег Москаленко. Ему прекрасно удалось воплотить того самого Германа из книги Жадана. Человека, на плечи которого взвалили тяжелую ношу и которого буквально заставили поменять свою жизнь.

Мы все хотели стать пилотами, но большинство из нас стали лузерами.

Несмотря на то, что Олег только начинающий киноактер, ему удалось держаться на уровне с опытными коллегами по цеху: Владимиром Ямненко, Алексеем Горбуновым, Георгием Поволоцким.

Женские роли сыграли Руслана Хазипова и Евгения Муц. Они убедительно вжились в роль провинциальных дам – сильных и самостоятельных, но в тот же момент не лишенных романтичности и шарма.

Спорный вопрос

Герои фильма говорят на суржике, приправленном добротным, сочным матом. Это вызвало небольшое замешательство публики. Режиссер по этому поводу ответил твердо:

Мне нравится, как звучит мат на большом экране, особенно если на этом экране классика украинской современной литературы Сергея Жадана.

Его поддержал в этом представитель Государственного агентства Украины по вопросам кино Филипп Ильенко. Когда у него спросили: Не считаете ли вы этот фильм матерной пропагандой? Тот спокойно ответил: Вся наша жизнь – это пропаганда матов.

Общее впечатление

Эту картину можно назвать реалистичной. Простые герои, понятные чувства, весь этот антураж, рэкет, мафия со своей системой авторитетов, примитивные, но до сих пор живые пацанские, дворовые принципы. Все это очень нам знакомо из 90-х. Не сказать, что времена были сладкими, но это наша история. Режиссер грамотно сыграл на этом, пробуждая у зрителя приятное чувство ностальгии.

Большим плюсом выступает юмор в этой картине. Присущие Жадану иронию и сарказм были переданы весьма удачно, зал не раз заливался смехом.

Ранимым зрителям лучше выбрать другой фильм, так как здесь присущи жестокое обращение с животными, сцены драк и оголенные тела. В целом фильм очень актуален для каждого украинца. Он о том, как нужно беречь и защищать свое, несмотря ни на какие трудности и соблазны.

P.S. На конференции Сергей Жадан обмолвился, что планирует экранизировать свой роман Интернат.

Сюжет: 9/10

Режиссура: 10/10

Игра актеров: 9/10

Атмосфера: 10/10

Общая оценка Фактов ICTV: 9/10