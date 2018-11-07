Символ Нового года 2019 – желтая земляная свинья. В какие цвета одеваться, как украсить дом и что нельзя делать на Новый год 2019 – читайте в материале сайта Факты ICTV.
Новый год 2019 будет оберегать желтая земляная свинья – доброе семейное животное.
Именно поэтому стоит ожидать, что это будет год хорошей финансовой стабильности и деторождения.
В чем встречать Новый год 2019
Понятно, что главный цвет следующего года – золотой, однако это не значит, что вам нужно бежать за золотым платьем или костюмом, достаточно лишь правильно подобрать украшения.
Например, перчатки, пояс, лента, бант и бижутерия золотого цвета – прекрасно украсят ваш образ.
При этом можно выбрать лук зеленых, ягодных, серых оттенках и, конечно, благородно белого цвета.
Но не забывайте о естественных цветах свинки – розовый и коричневый.
Свинья известная транжира, поэтому можно не скупиться на наряде, а выбирать то, что богаче.
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Традиции и приметы на Новый год 2019
Лучше всего иметь при себе украшение в виде поросенка, который будет приносить удачу в финансовых и личных делах.
Сильным талисманом года также будет статуетка свиньи или кабана, которую лучше всего поставить на видном месте в гостинной. Она будет привлекать благополучие.
Помните, что на новогоднем столе не должно быть свинины.
Желательно также убрать из меню и мясо курицы.
Идеальное застолье этого года – это блюда растительного происхождения.
Украсить нужно дом в яркие и живые цвета – розовый, салатовый, коричневый и желтый.
В частный дом хорошо купить молодого поросенка. Отличная примета – купить розовую копилку-свинью.
Этот год будет полон разных событий, поскольку свинья заканчивает цикл восточного гороскопа и собирает все, что не успели до нее.
В этом году лучше не начинать ничего нового, однако свинка точно поможет вам завершить старые дела.
Напомним, какие улицы Киева перекроют и где ограничат движение на Новый год 2019.
Фото: Stefan Wieser/Dreamstime.com