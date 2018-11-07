Символ Нового года 2019 – желтая земляная свинья. В какие цвета одеваться, как украсить дом и что нельзя делать на Новый год 2019 – читайте в материале сайта Факты ICTV.

Новый год 2019 будет оберегать желтая земляная свинья – доброе семейное животное.

Именно поэтому стоит ожидать, что это будет год хорошей финансовой стабильности и деторождения.

В чем встречать Новый год 2019

Понятно, что главный цвет следующего года – золотой, однако это не значит, что вам нужно бежать за золотым платьем или костюмом, достаточно лишь правильно подобрать украшения.

Например, перчатки, пояс, лента, бант и бижутерия золотого цвета – прекрасно украсят ваш образ.

При этом можно выбрать лук зеленых, ягодных, серых оттенках и, конечно, благородно белого цвета.

Но не забывайте о естественных цветах свинки – розовый и коричневый.

Свинья известная транжира, поэтому можно не скупиться на наряде, а выбирать то, что богаче.

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Традиции и приметы на Новый год 2019

Лучше всего иметь при себе украшение в виде поросенка, который будет приносить удачу в финансовых и личных делах.

Сильным талисманом года также будет статуетка свиньи или кабана, которую лучше всего поставить на видном месте в гостинной. Она будет привлекать благополучие.

Помните, что на новогоднем столе не должно быть свинины.

Желательно также убрать из меню и мясо курицы.

Идеальное застолье этого года – это блюда растительного происхождения.

Украсить нужно дом в яркие и живые цвета – розовый, салатовый, коричневый и желтый.

В частный дом хорошо купить молодого поросенка. Отличная примета – купить розовую копилку-свинью.

Этот год будет полон разных событий, поскольку свинья заканчивает цикл восточного гороскопа и собирает все, что не успели до нее.

В этом году лучше не начинать ничего нового, однако свинка точно поможет вам завершить старые дела.

Напомним, какие улицы Киева перекроют и где ограничат движение на Новый год 2019.

Фото: Stefan Wieser/Dreamstime.com