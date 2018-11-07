PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle / В гостиницах возле Черного моря стали меньше отдыхать/

В гостиницах возле Черного моря стали меньше отдыхать

В гостиницах, которые расположены неподалеку от Черного моря, в этом году в среднем останавливались на 4 дня.

Чорне море

Исполнительный директор управляющей компании Ribas Hotels Group Андрей Маренчук сообщил, что в этом году во время летнего сезона в гостиницах южных регионов Украины отдыхали приблизительно по 4 дня, передает Интерфакс-Украина.

– Срок бронирования в южном регионе значительно сократился, период раннего бронирования – также. Средняя длительность брони в этом сезоне – четыре дня, в прошлом году – семь дней. Это один из главных факторов оценки туристического рынка, – сказал Маренчук.

Уменьшение показателя говорит о том, что у большинства украинских курортных гостиниц низкий уровень маркетингового продукта.

По словам директора, некоторые украинские курорты стали местами, которые выбирают в последний момент, если не удалось уехать за границу.

Читайте: Сколько денег туристы привезли в Украину в 2017 году

Он добавил, что гостиницы Украины сильно проигрывают иностранным, из-за отсутствия их развитой инфраструктуры.

К слову, в Киеве ввели три маршрута для туристов, чтобы улучшить имидж города.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Гройсман і Ліон
Украина и Израиль готовятся подписать соглашение о ЗСТ
БПЛА
Турция поставит Украине ударные беспилотники – СМИ
Киев утвердил 3 главных туристических маршрута
Міжнародна торгівля
Мясо в Африку и самолеты в Китай: международные торговые связи Украины
Володимир Путін
Санкции РФ против Украины: помощь политикам перед выборами или реальное наказание
Долар
В Украину едут американские инвесторы с важной миссией
Київ
Сколько денег туристы привезли в Украину в 2017 году
Топ-7 стран, в которые ездят украинцы (ИНФОГРАФИКА)
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка