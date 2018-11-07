В гостиницах, которые расположены неподалеку от Черного моря, в этом году в среднем останавливались на 4 дня.

Исполнительный директор управляющей компании Ribas Hotels Group Андрей Маренчук сообщил, что в этом году во время летнего сезона в гостиницах южных регионов Украины отдыхали приблизительно по 4 дня, передает Интерфакс-Украина.

– Срок бронирования в южном регионе значительно сократился, период раннего бронирования – также. Средняя длительность брони в этом сезоне – четыре дня, в прошлом году – семь дней. Это один из главных факторов оценки туристического рынка, – сказал Маренчук.

Уменьшение показателя говорит о том, что у большинства украинских курортных гостиниц низкий уровень маркетингового продукта.

По словам директора, некоторые украинские курорты стали местами, которые выбирают в последний момент, если не удалось уехать за границу.

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Он добавил, что гостиницы Украины сильно проигрывают иностранным, из-за отсутствия их развитой инфраструктуры.

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