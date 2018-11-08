Наименее популярной туристической страной стала Бангладеш.
Рейтинг наименее популярных туристических стран возглавляет Бангладеш. Об этом сообщает Independent.
Исследование было проведено аналитиками Priceonomics по данным Всемирного банка.
Так, население Бангладеш в 2014 году составило 160 млн жителей. При этом только 125 тыс. туристов посетило страну.
Список наименее популярных туристических стран:
- Бангладеш
- Гвинея
- Молдова
- Индия
- Сьерра-Леоне
- Нигер
- Эфиопия
- Чад
- Мадагаскар
- Мали
- Буркина-Фасо
- Беларусь
- Судан
- Кот-д’Ивуар
- Танзания
- Бенин
- Папуа-Новая Гвинея
- Ангола
- Таджикистан
- Венесуэла
- Непал
- Кения
- Бразилия
- Уганда
- Соломоновы Острова
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Основной фактор, который препятствует развитию страны и отпугивает туристов, – опасения относительно безопасности.
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