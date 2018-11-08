Наименее популярной туристической страной стала Бангладеш.

Рейтинг наименее популярных туристических стран возглавляет Бангладеш. Об этом сообщает Independent.

Исследование было проведено аналитиками Priceonomics по данным Всемирного банка.

Так, население Бангладеш в 2014 году составило 160 млн жителей. При этом только 125 тыс. туристов посетило страну.

Список наименее популярных туристических стран:

Бангладеш Гвинея Молдова Индия Сьерра-Леоне Нигер Эфиопия Чад Мадагаскар Мали Буркина-Фасо Беларусь Судан Кот-д’Ивуар Танзания Бенин Папуа-Новая Гвинея Ангола Таджикистан Венесуэла Непал Кения Бразилия Уганда Соломоновы Острова

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Основной фактор, который препятствует развитию страны и отпугивает туристов, – опасения относительно безопасности.

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Фото: Eduardo Lopez Coronado/Dreamstime.com