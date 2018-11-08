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25 наименее популярных стран для туристов

Наименее популярной туристической страной стала Бангладеш.

бангладеш

Рейтинг наименее популярных туристических стран возглавляет Бангладеш. Об этом сообщает Independent.

Исследование было проведено аналитиками Priceonomics по данным Всемирного банка.

Так, население Бангладеш в 2014 году составило 160 млн жителей. При этом только 125 тыс. туристов посетило страну.

Список наименее популярных туристических стран:

  1. Бангладеш
  2. Гвинея
  3. Молдова
  4. Индия
  5. Сьерра-Леоне
  6. Нигер
  7. Эфиопия
  8. Чад
  9. Мадагаскар
  10. Мали
  11. Буркина-Фасо
  12. Беларусь
  13. Судан
  14. Кот-д’Ивуар
  15. Танзания
  16. Бенин
  17. Папуа-Новая Гвинея
  18. Ангола
  19. Таджикистан
  20. Венесуэла
  21. Непал
  22. Кения
  23. Бразилия
  24. Уганда
  25. Соломоновы Острова

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Основной фактор, который препятствует развитию страны и отпугивает туристов, – опасения относительно безопасности.

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Фото: Eduardo Lopez Coronado/Dreamstime.com

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