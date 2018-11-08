Достижение целей и начало проектов лучше отложить, но можно заняться планированием свои действий на будущее.

Гороскоп на сегодня, 8 ноября, публикует Telegram-канал Astro.Expert.

Сегодня хороший день именно для построения планов и пересмотра целей.

При этом желание решить все вопросы одним махом не принесет желаемого результата.

Не стоит также принимать важные решения, особенно на эмоциональной волне.

Звезды советуют заняться свои внешним видом, надевание новой одежды и украшений будет благоприятно.

Но сегодня не рекомендуется отправляться в путешествие.

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