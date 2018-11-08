После насыщенной рабочей недели хочется отдохнуть, набраться сил и просто хорошо и весело провести время с семьей. Факты ICTV знают, где это можно сделать.

В этот уик-энд киевляне смогут посетить долгожданный концерт любимого Стинга, который исполнит свои лучшие хиты.

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Также сходить на концерт народного артиста Украины Владимира Гришко или белорусской певицы PALINA.

Факты ICTV подготовили список лучших ивентов Киева выходных.

Владимир Гришко Ты моя мелодия

Национальный академический театр оперы и балета Украины им. Т. Г. Шевченко

9 ноября, 19.00

Стоимость билетов: 750-1490 грн

Купить билеты можно тут

Народный артист Украины, лауреат национальной премии им. Тараса Шевченко, Владимир Гришко впервые презентует на родине свою эксклюзивную программу песен Муслима Магомаева.

Любимые многими поколениями произведения Магомаева будут исполнены под аккомпанемент большого симфонического оркестра.

Ценители заверяют, что Владимир Гришко дал вторую жизнь творчеству певца, ведь еще никому не удавалось исполнить его песни так искренне и пронзительно.

PALINA



Mezzanine

11 ноября, 20.00

Стоимость билетов: 250 грн

Купить билеты можно тут

Для тех, кто охотно провел бы выходные в более уютной атмосфере в Киеве, выступит белорусская исполнительница PALINA.

Ее творчеству характере игривые переборы гитарных струн и тихий напев девичьего голоса, напоминающий шелест осенних листьев.

ДахаБраха

Национальный дворец искусств Украина

10 ноября, 19.00

Стоимость билетов: 1750-1950 грн

Купить билеты можно тут

Одна из самых известных в мире, современная украинская группа мультиинструменталистов ДахаБраха готова подарить новую порцию своей мощной и глубокой музыки киевской публике. Этно-фолк в исполнении группы ДахаБраха имеет много граней, впитывая в себя лучшее от множества жанров и являет собой уникальный стиль, за который коллектив любят, как в Украине, так и далеко за ее пределами.

Феликс Шиндер и Деньги Вперед

Caribbean Club

11 ноября, 20.00

Стоимость билетов: 240-820 грн

Купить билеты можно тут

Вечером воскресенья одесский шарм будет обеспечен всем тем, кто решит посетить Caribbean Club, ведь именно там выступят единственные молодые представители стиля Odessa Gangsta Folk – группа Деньги вперед. Их творчество это сплав клезмерской музыки с хулиганским фольклором Молдаванки.

Каждое их выступление это настоящее зрелище, в котором может принять участие любой желающий, и, конечно же, вся эта кавалькада не обошлась бы без характерного одесского чувства юмора.

STING & SHAGGY

Дворец Спорта

14 ноября, 20.00

Стоимость билетов: 1790-9900 грн

Купить билеты можно тут

Этот концерт считают одним из самых ожидаемых событий года. В Киев едут легендарный Стинг и Шэгги, чтобы поделиться с украинцами любимыми песнями за все годы творчества, а также совместным альбомом 44/876, где 44 — телефонный код родной Стингу Британии, а 876 — код Ямайки, где родился Шэгги. Артисты посетят Украину в рамках своего европейского турне, и устроят динамичное шоу, которое покорило тысячи зрителей во всем мире.

Ранее Факты ICTV подготовили перечень мероприятий ноября, которые безусловно достойны внимания.