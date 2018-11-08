До новогодних праздников осталось совсем мало времени. В этом году празднования начнуться раньше, чем в прошлом году – с 15 декабря.

В этом году, как и в предыдущих, в Киеве празднования Нового года пройдет на Софийской площади, где будет установлена главная елка страны.

Также празднования пройдут на Контрактовой площади.

Пока мало известно о подробностях мероприятий, но Факты ICTV собрали 5 вариантов, которые уже можно спланировать.

Страна Северного сияния

С 15 декабря до 20 января

Контрактовая площадь

Гостей ждут незабываемые приключения, веселье и развлечения. Насыщенная программа празднования предусматривает в том числе творческие мастер-классы, художественные перформансы и инсталляции.

Семь добрых дел Святого Николая

Новый украинский театр

15, 16, 19, 25 декабря и 3, 7, 13 января, 10.30, 11.00, 13.00, 17.00

Билеты: 200 грн

Купить билеты можно тут

Святой Николай уже спешит на встречу с детьми и их родителями! Он как всегда принесет чудеса и подарки, но не просто так…

Далеко не все хорошо себя вели в прошлом году, и теперь чтобы получить подарок, непослушным детям вместе с героями сказки придется лично выполнить семь добрых дел. А те, кто слушался, смогут пополнить свой список добрых дел.

Поздравления Николая

Дом культуры и искусств СБУ

16.12 сеансы в 11.00, 13.30, 16.00

Билеты: 80-300 грн

Купить билеты можно тут

До спектакля детей ждут веселые игры, конкурсы и фотографирование со Святым Николаем. После будет представление, где всех ждет увлекательная сказка о борьбе добра со злом и приключения Царевны-лягушки и Ивана-царевича.

Не обойдется история без Кощея Бессмертного и Бабы-Яги. Но они будут не страшные, а очень веселые, и будут петь песни.

У маленьких посетителей появилась прекрасная возможность собственными глазами увидеть Святого Николая и лично заказать ему подарки или передать письмо с пожеланиями.

Зажжение елки

Фото: Folk Ukraine

19 декабря

Софийская площадь

Главную новогоднюю елку Киева будут украшать 3,6 км неоновых гирлянд, а на ее фоне создадут необычную инсталляцию – амфитеатр под сказочным звездным небом из 33 км гирлянд.

На елке будут красоваться 500 игрушек и более 3 километров гирлянд арктического цвета.

Рождественский городок

С 19 декабря до 14 января

Софийская, Михайловская площадь, Владимирский проезд

В этот период будет работать рождественский городок.

В рамках масштабного культурно-художественного проекта пройдет фестиваль иллюминации с особыми арт-объектами.

Ранее Факты ICTV подготовили большой список мероприятий для детей на Новый год.

Фото: dreamstime.