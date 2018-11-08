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В Антарктике нашли остатки древних континентов

Ученым удалось обнаружить остатки древних континентов подо льдом Антарктики.

Антарктика

Спутник гравитационной картографии Европейского космического агентства помог исследователям найти остатки древних континентов, которые находятся подо льдом Антарктики, сообщает Newsweek.

По словам ученых, забытые континенты состоят из кратонов, которые являются частью литосферы. Изучение их структуры может дать ученым ответы по ранней истории нашей планеты.

Кроме того, они смогут узнать как твердая поверхность влияла на эволюцию Земли.

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Новые данные также говорят о том, что Восточная Антарктика является слиянием кратонних частиц.

К слову, ученые считают, что из-за глобального потепления может возникнуть дефицит пива.

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