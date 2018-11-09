Во Всеукраинский день работников культуры и аматоров народного искусства, который отмечается 9 ноября, Факты ICTV предлагают вспомнить самые интересные факты, доказывающие, что украинцам есть чем гордиться.

Празднование этого дня установлено указом президента в 2000 году, однако сама дата несколько раз переносилась – 23 марта, третье воскресенье мая, а с 2013 года отмечается 9 ноября, совместно с Днем украинской письменности и языка.

В культуре Украины, которая является крупнейшей страной Европы, переплелись традиции индоевропейских предков славян, Киевской Руси, Польско-литовского государства и да – царской России.

Однако есть вещи, которые определяют нашу идентичность, основанную на тысячелетнем духовном и культурном достоянии украинского народа.

Сотни выдающихся украинцев были и остаются творцами мировой истории. Художники и ученые, политики и композиторы, актеры и писатели – все они дают нам возможность за границей или у себя дома с гордостью сказать: Я – украинец!

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Очень метко когда-то написал о значении культуры ныне покойный глава Украинской греко-католической церкви 2005-2011 годов Блаженнейший Любомир Гузар:

– В жизни человека очень важны чувства правды и добра. Культура дополняет эти два элемента еще и понятием красоты.

Очень интересно охарактеризовал Блаженнейший и людей, которые являются носителями культуры.

– Они могут родиться в палатах или под сельской крышей – происхождение не является определяющим элементом. Носителем общей культуры может быть любое лицо при условии, что оно искренне желает развить Богом данные таланты. Именно такие люди становятся носителями культуры и заслуживают уважения и памяти, – отметил Любомир Гузар.

Несколько фактов об украинской культуре

1. Старейшее учебное заведение Восточной Европы – Киево-Могилянская академия, основанная в 1615 году.

2. Самый длинный духовой музыкальный инструмент в мире – украинская трембита (от 3 до 8 метров).

3. Самая короткая главная улица всех столиц мира – Крещатик в Киеве. Ее длина всего 1225 м.

4. Самая известная ученым карта, а также древнейшие поселение homo sapiens найдены в Украине – в селе Междуречье Ровенской области. Им около 14,5-15 тыс. лет. Карта выбита на кости мамонта.

5. Население Украины относится к наиболее образованному. Количество людей с высшим образованием на душу населения выше, чем среднеевропейский уровень. Украина занимает 4 место в мире по количеству граждан с высшим образованием.

6. Работами украинской народной художницы Екатерины Билокур (1900-1961) восхищался сам Пабло Пикассо. В 1954 году он увидел ее работы на выставке, назвал их гениальнимии и сравнил украинку с известной всему миру художницей Серафин Луис.

Царь-колос, 1949 год

7. Нельзя не упомянуть знаменитую петриковскую роспись – народную живопись, возникшую в ХVII веке в селе Петриковка, что на Днепропетровщине. В декабря 2013 года уникальное искусство внесли в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

8. Одна из самых известных в мире рождественских песен – это украинский Щедрик, записанный композитором Николаем Леонтовичем. Мир знает ее как Carol of the Bells или Ring Christmas Bells.

9. В основе композиции Summertime – арии, которую написал Джордж Гершвин в 1935 году для оперы Порги и Бесс, одной из самых известных песен в мире – украинская колыбельная Ой, ходить сон коло вікон. Хит Summertime выполняли Луи Армстронг и Элла Фицджеральд.

10. Украинец Николай Сядристый хоть и не левша, но подковал блоху, как в сказке, и сделал еще много невероятных произведений искусства – например, просверлил по длине человеческий волос и вставил в него изготовленную веточку розы. Его работы – в постоянной экспозиции микроминиатюр в Киево-Печерском заповеднике.

К слову, Факты ICTV подготовили тест по украинскому языку, который поможет проверить, не забыли ли вы правила.

Фото: chask.net, pustunchik.ua, gplusukraine.blogspot.com,

tyachivnews.in.ua, wikiart.org, relax.com.ua, dreamstime.com