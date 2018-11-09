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10 интересных фактов об украинском языке

Сегодня, 9 ноября, отмечается День украинской письменности и языка.

Квіти

Сегодня, 9 ноября, отмечается День украинской письменности и языка.

В честь этого праздника предлагаем ознакомиться с несколькими интересными фактами о родном языке.

Современный украинский язык имеет около 256 тыс. слов.

По лексическому запасу наиболее близким к украинскому языку является белорусский – 84% общей лексики, далее следуют польский и сербский (70% и 68% соответственно) и только потом – русский (62%). Кстати, если сравнивать фонетику и грамматику, то украинский язык имеет от 22 до 29 общих черт с белорусским, чешским, словацким и польском языками, а с российской только 11.

В украинском языке, в отличие от остальных восточнославянских языков, существительное имеет 7 падежей, один из которых – кличний.

В 448 году Византийский историк Приск Панийский, находясь в лагере гуннского владыки Аттилы на территории современной Украины, записал слова мед и блюдо. Это было первое упоминание украинских слов.

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Украинский язык в разные исторические периоды называли по-разному: проста, руський, русинский, казацкий и тому подобное. Исторически самым употребляемым названием украинского языка к середине XIX века было название руський язык.

В украинском языке наибольшее количество слов начинается на букву П.

Наименее употребляемой буквой украинского алфавита является буква Ф.

В украинском языке множество синонимов. Например, слово горизонт имеет 12 синонимов.

Названия всех детенышей животных являются существительными среднего рода.

Украинский язык богат на уменьшительные формы. Уменьшительное форму имеет даже слово враги – вороженьки.

Факты ICTV предлагают вам ознакомиться с десятью украинскими словами, которые обогатят ваш язык.

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