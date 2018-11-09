Сегодняшний день будет располагать к контакту с людьми.
Гороскоп на сегодня, 9 ноября, публикует Telegram-канал Astro.Expert.
В этот день могут возникнуть ситуации, которые связанны с прошлым.
– Время способствует занятиям творчеством, походам по культурным местам, будь это театр, концерт и т.п. Можно заниматься планированием путешествий, особенно, если вы уже неоднократно пытались это сделать, – говорится в сообщении.
Сегодня лучше не пытаться вести дела поодиночке. Хорошее время для занятия обучением или исследованиями.
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Из-за усиленного эмоционального восприятия вечером могут возникать вспышки раздражения, потому лучше заниматься чем-то спокойным в кругу близких.
Если внутреннее напряжение невозможно контролировать, то лучше побыть в одиночестве. Благоприятным сегодня считается начало путешествий.
К слову, Факты ICTV также публиковали гороскоп на ноябрь 2018 для всех знаков зодиака.