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iPhone Х вспыхнул во время зарядки

Смартфон Apple iPhone Х загорелся во время зарядки.

iphone x

Пользователи сервиса Reddit обсуждают возгорание смартфона Apple iPhone X.

Это произошло ночью. Смартфон был подключен к зарядному устройству.

Владелица проснулась от того, что комната была наполнена дымом.

Читайте: Apple может выпустить iPhone с 5G в 2020 году

У iPhone Х был поврежден корпус снизу.

По мнению пользователей сервиса Reddit, возгорание произошло из-за сильного перегиба кабеля.

Ранее Факты ICTV писали о том, что Apple признала устаревшим iPhone.

Фото: Reddit

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