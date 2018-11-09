В NASA показали снимки Днепра, которые были сделаны из космоса 9 февраля 2017 года.

Фото сделал астронавт Томас Песке 9 февраля 2017 года.

По его словам, Днепр напомнил ему живопись известного японского художника Хокусая.

Ежедневно Международная космическая станция совершает 16 оборотов вокруг Земли, проводя важные научные и исследовательские работы. Члены экипажа фотографируют планету, находясь над нами в 200 милях, документируя Землю из космоса.

Читайте: Как выглядит одна из самых одиноких галактик

Этот отчет имеет важное значение, чтобы мы увидели, как планета меняется с течением времени, от антропогенных изменений, таких как рост городов, до естественных динамичных событий, таких как ураганы и извержения вулканов.

Напомним, специалисты NASA с помощью телескопа Hubble получили фото скопления галактик, которое располагается в созвездии Волос Вероники (скопление Кома).

Фото: NASA.