В NASA показали снимки Днепра, которые были сделаны из космоса 9 февраля 2017 года.
Фото сделал астронавт Томас Песке 9 февраля 2017 года.
По его словам, Днепр напомнил ему живопись известного японского художника Хокусая.
Ежедневно Международная космическая станция совершает 16 оборотов вокруг Земли, проводя важные научные и исследовательские работы. Члены экипажа фотографируют планету, находясь над нами в 200 милях, документируя Землю из космоса.
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Этот отчет имеет важное значение, чтобы мы увидели, как планета меняется с течением времени, от антропогенных изменений, таких как рост городов, до естественных динамичных событий, таких как ураганы и извержения вулканов.
Напомним, специалисты NASA с помощью телескопа Hubble получили фото скопления галактик, которое располагается в созвездии Волос Вероники (скопление Кома).
Фото: NASA.