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От дзиґлика до галунки. Вы точно знаете украинский? – ТЕСТ

9 ноября, в День украинской письменности и языка, Факты ICTV предлагают пройти тест и узнать, насколько хорошо Вы знаете украинские слова, которые вышли из употребления.

День украинской письменности и языка отмечают ежегодно 9 ноября в день памяти преподобного Нестора Летописца.

Факты ICTV предлагают вспомнить украинские слова, которые уже вышли из употребления или используются крайне редко.

Наш язык очень богатый и разнообразный. Окунемся в него вместе?

Читайте: Хоффенхайм на украинском языке обратился к Шахтеру

Мы также подготовили тест по украинскому языку, который поможет проверить, не забыли ли вы правила.

ФотоVasyl Kozub/Dreamstime.com

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