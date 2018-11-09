9 ноября, в День украинской письменности и языка, Факты ICTV предлагают пройти тест и узнать, насколько хорошо Вы знаете украинские слова, которые вышли из употребления.

День украинской письменности и языка отмечают ежегодно 9 ноября в день памяти преподобного Нестора Летописца.

Факты ICTV предлагают вспомнить украинские слова, которые уже вышли из употребления или используются крайне редко.

Наш язык очень богатый и разнообразный. Окунемся в него вместе?

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Мы также подготовили тест по украинскому языку, который поможет проверить, не забыли ли вы правила.

Фото: Vasyl Kozub/Dreamstime.com