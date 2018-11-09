Французский бренд Yves Saint Laurent выпустил коллекцию изделий из латуни в форме мужских гениталий.
Об этом сообщается на сайте компании.
Набор включает в себя серьги за 215 долларов и кулон за 670 долларов.
Украшения изготовлены в Италии из золотистой латуни. На серьгах есть маркировка Saint Laurent Paris.
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Длину подвески можно регулировать с помощью цепочки.
Коллекцию уже можно приобрести в онлайн-магазине бренда.
Yves Saint Laurent выпустил украшения в виде мужских гениталий (18+) / 3 фотографии
Ранее сообщалось, что в Англии дедушка вырастил сад из пенисов.
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