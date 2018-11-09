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Yves Saint Laurent выпустил украшения в виде мужских гениталий (18+)

Французский бренд Yves Saint Laurent выпустил коллекцию изделий из латуни в форме мужских гениталий.

Об этом сообщается на сайте компании.

Набор включает в себя серьги за 215 долларов и кулон за 670 долларов.

Украшения изготовлены в Италии из золотистой латуни. На серьгах есть маркировка Saint Laurent Paris.

Читайте: Шорты из кожи и высокие каблуки снова в моде: новая коллекция Yves Saint Laurent

Длину подвески можно регулировать с помощью цепочки.

Коллекцию уже можно приобрести в онлайн-магазине бренда.

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Yves Saint Laurent выпустил украшения в виде мужских гениталий (18+) / 3 фотографии

Ранее сообщалось, что в Англии дедушка вырастил сад из пенисов.

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