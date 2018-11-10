10 ноября отмечается Международный день бухгалтера. Сегодня будет уместным поздравить своих знакомых бухгалтеров с профессиональным праздником.
Факты ICTV собрали лучшие СМС-поздравления работников этой уважаемой профессии.
Друг, товарищ и бухгалтер,
Ведь сегодня праздник твой!
Скрупулезный твой характер,
Ты в работе с головой.
Ты с отчетом не горюй,
Пей сегодня и танцуй.
***
С праздником, бухгалтера
Всех вас поздравляем!
Счастья, мира и добра
От души желаем.
Пусть удачным будет год,
Пусть он прибыль принесет,
Пусть сходятся балансы,
Финансы не поют романсы.
***
С Днем бухгалтера, ребята!
Всем желаю жить богато,
Море счастья и удачи,
Пусть не будет недостачи,
Только прибыли желаю
И еще раз поздравляю!
***
Пусть будут легкими расчеты,
Компьютер пашет пусть в сети.
Желаем Вам отлаженной работы,
А так же дебет с кредитом свести.
Бухгалтерские будни станут без рутины,
Баланс, отчет сдавать Вам в срок.
Тогда потоком бурным и игривым
Финансы будут литься в кошелек!
***
Работу делаешь красиво
И никогда не подведёшь:
Учтёшь активы и пассивы
И дебет с кредитом сведёшь.
В твой праздник профессиональный
Желаю всяческих побед:
Чтобы всегда ценил начальник,
Чтоб лучшим был среди коллег!
***
Ваш труд не очень на виду,
Счета, отчеты, сметы,
Сродни туманному хвосту,
Что за ядром кометы.
Но вот без этого хвоста,
Кометы вида нету,
Пусть Бог сторицею воздаст
Бухгалтерам планеты!
***
С Днем бухгалтера поздравлю,
И скорей спешу к тебе,
Чтоб отметить праздник славный!
Денег пожелать в судьбе!
И поднимем мы бокалы,
За твою уже мечту!
Чтоб всегда всего хватало,
За тебя считать могу!
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