PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle / Международный день бухгалтера 2018: лучшие поздравления в картинках/

Международный день бухгалтера 2018: лучшие поздравления в картинках

Ежегодно 10 ноября отмечается Международный день бухгалтера.

Бухгалтер

Дата праздника была выбрана в связи с тем, что 10 ноября 1484 года была издана книга венецианского математика Луки Пачоли Сумма арифметики, геометрии, отношений и пропорций, в которой также описывалась работа бухгалтера.

В этот день принято поздравлять бухгалтеров и благодарить их за работу.

Факты ICTV собрали лучшие поздравления с Днем бухгалтера в картинках.

image image image image image image
Международный день бухгалтера 2018: лучшие поздравления в картинках / 6 фотографий

Читайте: День бухгалтера 2018: поздравления

К слову, Факты ICTV также собрали лучшие СМС-поздравления на День бухгалтера.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка