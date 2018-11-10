День может быть весьма эмоциональным. Многое зависит от окружения.
Гороскоп на сегодня, 9 ноября, публикует Telegram-канал Astro.Expert.
Необдуманные поступки и резкие реакции сегодня могут быть свойственны многим. В таких состояниях принимать решения не рекомендуется.
Благоприятны действия, направленные на соблюдение и достижение баланса, как внешнего, так и внутреннего.
Если есть желание самодисциплинироваться, то время подходящее.
Весьма уместно оказать поддержку старшим и пожилым. Хорошо проявить заботу о своей семье.
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Не стоит решать вопросы, связанные со здоровьем.
Ближе к вечеру градус эмоциональности восприятия, скорее, повысится.
Маленькие дети могут потребовать больше внимания, могут быть капризными или вспыльчивыми без причин. Не то время, когда нужно стучать к доводам разума — эффективнее сработают любовь и принятие.
Хороши совместные спокойные игры, где не требуется никаких соревнований и состязаний.
Неблагоприятно: подстригание ногтей.
К слову, Факты ICTV также публиковали гороскоп на ноябрь 2018 для всех знаков зодиака.