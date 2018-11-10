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Жуткий астероид в форме черепа летит к Земле

Уже завтра, 11 ноября, к Земле приблизится астероид необычной формы. Он напоминает человеческий череп.

Об этом сообщает NBC News.

Он пройдет на близком, но все же безопасном расстоянии – около 40 миллионов километров (25 млн миль).

Смертельный астероид уже пролетал возле Земли три года назад – всего в 486 тысячах километров. Это произошло 31 октября, когда миллионы людей празднуют Хэллоуин. Поэтому NASA назвало астероид Великая тыква (Great Pumpkin).

Ширина космического тела – около 600 метров. Отмечается, что “череп” представляет собой безжизненный осколок породы.

По словам ученого Томаса Мюллера из Института Макса-Планка, в следующий раз астероид приблизится к Земле только в 2088 году.

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К слову, Факты ICTV разобрались, какую угрозу представляют астероиды, и смогут ли люди что-то с ними сделать.

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