Вертолет, гипсовая повязка и кинескоп – далеко не все разработки украинских ученых, которые изменили мир. Факты ICTV собрали 10 самых интересных.

Список был составлен ко Всемирному дню науки, который ежегодно отмечается 10 октября.

Вертолет

Вертолет изобрел киевский авиаконструктор Игорь Сикорский, эмигрировавший в США. В 1931 году он запатентовал проект машины с двумя пропеллерами – горизонтальным на крыше и вертикальным на хвосте.

В 1939 году Сикорский сам испытал экспериментальный вертолет VS-300 (S-46), а в 1942 году его вертолет XR-4 (VS-316) приняла на вооружение армия США. После войны фирма Сикорского стала признанным лидером во всем мире.

Вертолет S-55 в 1952 году впервые в мире совершил трансатлантический перелет. А многочисленные модификации вертолета S-58 использовали почти в 50 странах мира.

Бескровный анализ крови

Харьковский ученый Анатолий Малыхин создал бескровный анализ крови. Пять датчиков прибора прикрепляют на определенные участки тела человека, а затем на экран компьютера выводят 131 показатель здоровья.

Изобретение активно используют медики в Китае, Саудовской Аравии, Германии, Египте и Мексике.

Керосиновая лампа

Лампу на основе сгорания керосина создали львовские аптекари Игнатий Лукасевич и Ян Зех в 1853 году. Керосиновую лампу широко использовали до первой половины 20 века – пока ее не вытеснило развитие электрического освещения. Сейчас лампой пользуются в неэлектрофицированных районах или турпоходах.

К слову, одновременно с лампой изобрели также новый способ получения керосина путем дистилляции и очистки нефти.

Рентген

За 14 лет до немца Вильгельма Рентгена украинец Иван Пулюй сконструировал трубку, которая впоследствии стала прообразом современных рентгеновских аппаратов. Он проанализировал природу и механизмы возникновения лучей, а также на примерах продемонстрировал их суть.

Именно Иван Пулюй первым в мире сделал рентгеновский снимок человеческого скелета.

Баллистическая ракета и первый спутник Земли

Уроженца Житомира Сергея Королева называют основоположником практической космонавтики. Важнейшим конструкторским его достижением была первая в мире межконтинентальная баллистическая ракета Р-7, удачный пуск которой состоялся 27 августа 1957.

Ракета стала основой для создания целого семейства ракет-носителей, которые обеспечили ряд фундаментальных достижений в области беспилотной и пилотируемой космонавтики.

Также под руководством Королева был запущен первый искусственный спутник Земли, первый полет человека в космос и выход человека в космос.

Кинескоп

Украинский механик-изобретатель Иосиф Тимченко является создателем первого киноаппарата. Вместе с Николаем Любимовым он разработал скачковый механизм “улитка”, принцип действия которого был положен в основу создания кинескопа. В 1893 году в Одессе показали два фильма, снятых с помощью первого кинескопа.

Тимченко опередил западных изобретателей кинематографа Люмьера, Демени и Скадовского на два года, однако устройство украинца не было запатентовано.

Гипсовая повязка

Украинец Николай Пирогов является основателем военно-полевой хирургии. Именно он начал использование анестезии при оперативных вмешательствах, а также впервые в истории мировой медицины применил гипсовую повязку.

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Компакт-диск

В конце 1960-х годов аспирант Киевского института кибернетики Вячеслав Петров создал прообраз компакт-диска. Разработка имела научный характер и не имела ничего общего с музыкой. Оптический диск создали для супер-ЭВМ (электронно-вычислительных машин).

Электрический трамвай

В начале 1870-х годов полтавчанин Федор Пироцкий разработал технологию передачи электроэнергии через железную проволоку. В 1880 году он представил проект применения электричества “для движения железнодорожных поездов с подачей тока”. Уже через год в Берлине поехал первый трамвай, изготовленный компанией Siemens по схеме украинца.

Жидкий струйный скальпель

Разработка принадлежит научным сотрудникам Аэрокосмического института и Национального авиационного университета. Жидкий струйный скальпель не повреждает сосудистую систему при проведении операций на внутренних органах человека.

Благодаря высокому давлению при работе аппарат позволяет удалять немышечные ткани с минимальной кровопотерей. Подобных аналогов на Западе не существует, скальпель является инструментом многократного использования.

Ко Всемирному дню науки Факты ICTV подготовили подборку технологий из ближайшего будущего.

Фото: КПІ, carlsbad-plaza, Роскосмос, Історична правда