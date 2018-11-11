Подавляющее большинство мужчин не любят изнурительные походы по магазинам со своими половинками. Факты ICTV собрали самые смешные и оригинальные моменты шоппинга с сильным полом.
Психологи объясняют это тем, что мужчины по своей природе — охотники, а женщины — собирательницы. Поэтому и в магазины мужчина ходит, как на охоту — пришел, увидел, купил.
А женщинам, чтобы выбрать подходящую вещь, еще походить и поискать ее надо. Мужчине это действительно не интересно.
Кстати, 11 ноября отмечают Всемирный день шоппинга. Мы писали, как покупать полезное и не тратить лишнее.
Мы собрали самые смешные фотографий мужчин, не в добрый час отправившихся со своими женщинами на шоппинг выходного дня.
Отметим, что такие кадры можно увидеть практически в каждом торговом центре.
“Shop ты сдох!” — самая популярная мысль у мужей при совместном шоппинге с женами, – шутят в социальной сети.
Одни мужчины с унылым видом охраняют вещи своей благоверной супруги, пока та находится в примерочной, другие, не выдерживая напрягающего ожидания, мирно дремлют с открытым ртом, третьи штудируют игры на телефоне, чтобы хоть как-то не умереть со скуки.
Но есть и более оригинальные случаи, когда мужчины ходят по магазину и, рассматривая ту или иную вещь, пытаются придумать для нее новое предназначение.
Но, не смотря на все смешные ситуации выше, совместный шоппинг нужен обязательно, ведь он, как и любая совместная деятельность, укрепляет отношения. Просто не занимайтесь этим слишком долго и выбирайте то, что интересно обоим.
Вариантов приятно провести время вдвоем в магазине много. Экспериментируйте и наслаждайтесь каждой минутой рядом с любимым человеком!
Напомним, ранее Факты ICTV писали, что 23 ноября в Украине пройдет Черная пятница и рассказали, как подготовиться к распродажам.
Фото: Maxim Lupascu/Dreamstime.com