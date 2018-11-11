Подавляющее большинство мужчин не любят изнурительные походы по магазинам со своими половинками. Факты ICTV собрали самые смешные и оригинальные моменты шоппинга с сильным полом.

Психологи объясняют это тем, что мужчины по своей природе — охотники, а женщины — собирательницы. Поэтому и в магазины мужчина ходит, как на охоту — пришел, увидел, купил.

А женщинам, чтобы выбрать подходящую вещь, еще походить и поискать ее надо. Мужчине это действительно не интересно.

Кстати, 11 ноября отмечают Всемирный день шоппинга. Мы писали, как покупать полезное и не тратить лишнее.

Мы собрали самые смешные фотографий мужчин, не в добрый час отправившихся со своими женщинами на шоппинг выходного дня.

Отметим, что такие кадры можно увидеть практически в каждом торговом центре.

“Shop ты сдох!” — самая популярная мысль у мужей при совместном шоппинге с женами, – шутят в социальной сети.

Одни мужчины с унылым видом охраняют вещи своей благоверной супруги, пока та находится в примерочной, другие, не выдерживая напрягающего ожидания, мирно дремлют с открытым ртом, третьи штудируют игры на телефоне, чтобы хоть как-то не умереть со скуки.

Но есть и более оригинальные случаи, когда мужчины ходят по магазину и, рассматривая ту или иную вещь, пытаются придумать для нее новое предназначение.





















Мужчины vs шоппинг: что происходит, пока женщины делают покупки / 11 фотографий

Но, не смотря на все смешные ситуации выше, совместный шоппинг нужен обязательно, ведь он, как и любая совместная деятельность, укрепляет отношения. Просто не занимайтесь этим слишком долго и выбирайте то, что интересно обоим.

Вариантов приятно провести время вдвоем в магазине много. Экспериментируйте и наслаждайтесь каждой минутой рядом с любимым человеком!

Напомним, ранее Факты ICTV писали, что 23 ноября в Украине пройдет Черная пятница и рассказали, как подготовиться к распродажам.

Фото: Maxim Lupascu/Dreamstime.com