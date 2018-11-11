11 ноября отмечается необычный праздник – Всемирный день шорпинга. К этому случаю Факты ICTV подготовили несколько советов, как сэкономить во время покупок.
Решите заранее, что вы хотите купить
Не заходите в магазин без намерения. Лучше всего, если вы точно представляете, что именно ищете. Магазины специально устроены так, чтобы вам захотелось купить что-нибудь незапланированное или даже ненужное. Это их главная цель.
Воспринимайте каждый поход в магазин как миссию купить что-то конкретное. Не ходите в магазины, чтобы пообщаться или развлечься. Покупайте необходимое и уходите, а развлечения ищите за пределами торговых центров.
Соотношение 80% на 20%
Специалисты советуют формировать гардероб по принципу 80 на 20. То есть 80% вещей в шкафу должны быть базовыми: джинсы, майка, черное платье, пиджак, и тому подобное. А чтобы подчеркнуть индивидуальность и быть в тренде, достаточно обновить лишь пятую часть одежды.
Скидка – не значит экономия
Мы считаем, что экономим, покупая товар во время распродажи. Конечно, если что-то изначально стоило 99,99 гривен, а сейчас стоит 49,99, мы вроде бы экономим 50 гривен. Но это не совсем так. Покупая такой товар, вы не экономите, а просто тратите меньшую сумму. Ваш общий капитал все равно уменьшится, ведь вы купите что-то ненужное.
Скидка действительно поможет сэкономить, если вы собирались купить какую-то необходимую вещь и уже были готовы потратить на нее деньги.
Однако, не все в восторге от шоппинга. Смотрите на реакцию мужчин.
Подвох дисконтных карт и бонусов
Дисконтные программы придуманы для того, чтобы покупатели вновь возвращались в магазин. Причем обычно, чтобы получить какую-то карту или бонус, нужно сначала потратить в этом магазине определенную сумму.
Во-первых, часто для получения дисконтной карты вас просят указать личную информацию, а потом рассылают спам. Лучше заведите отдельный аккаунт электронной почты для таких сообщений, который можно проверять раз в месяц или реже.
Во-вторых, иногда мы думаем, что наличие бонусов — повод потратить деньги. Конечно, с дисконтной картой вы немного сэкономите, но только если вы и так собирались покупать какую-то вещь.
И не забывайте сравнивать цены на какую-то вещь в других магазинах, прежде чем покупать ее там, где у вас есть карта скидок.
Читайте: Мужчины vs шоппинг: что происходит, пока женщины делают покупки
Зима летом, лето – зимой
Покупайте теплые вещи сразу после окончания зимнего сезона, то есть в начале весны. А летние – стоят дешевле в октябре-ноябре.
Проверяйте, оригинальное ли изображение в интернете
Когда видите на eBay, OLX или других подобных сайтах фотографию товара, скопируйте изображение и проверьте его через поиск. Если точно такая же фотография использовалась где-то еще, скорее всего, товар, который вы хотели купить, в действительности выглядит не так.
Такую вещь лучше не покупать, но это правило не распространяется на новые вещи.
Растягивайте время между походами в магазин
Большинство свежих продуктов хранится около недели. Скоропортящиеся продукты используйте в первую очередь, а остальные можно дольше сохранить свежими в отсеке для фруктов и овощей в холодильнике.
Чем дольше промежуток между походами в магазин, тем меньше времени вам придется проводить в магазинах, тем расторопнее вы будете, когда отправитесь в свой поход за продуктами. А чем меньше времени вы будете в магазине, тем меньше вероятность, что вы купите что-то ненужное.
Фотографируйте чеки на телефон
Если складывать все чеки в карман или кошелек, их легко потерять. Гораздо удобнее фотографировать их.
Потом можно добавить фотографии в записи в Evernote, чтобы не забыть, на что вы потратили деньги, или внести в приложение, отслеживающее расходы.
Так вы точно будете знать, сколько и на что тратите.
Напомним, ранее Факты ICTV писали, когда в Украине черная пятница и как не быть обманутым.