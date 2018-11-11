11 ноября отмечается необычный праздник – Всемирный день шорпинга. К этому случаю Факты ICTV подготовили несколько советов, как сэкономить во время покупок.

Решите заранее, что вы хотите купить

Не заходите в магазин без намерения. Лучше всего, если вы точно представляете, что именно ищете. Магазины специально устроены так, чтобы вам захотелось купить что-нибудь незапланированное или даже ненужное. Это их главная цель.

Воспринимайте каждый поход в магазин как миссию купить что-то конкретное. Не ходите в магазины, чтобы пообщаться или развлечься. Покупайте необходимое и уходите, а развлечения ищите за пределами торговых центров.

Соотношение 80% на 20%

Специалисты советуют формировать гардероб по принципу 80 на 20. То есть 80% вещей в шкафу должны быть базовыми: джинсы, майка, черное платье, пиджак, и тому подобное. А чтобы подчеркнуть индивидуальность и быть в тренде, достаточно обновить лишь пятую часть одежды.

Скидка – не значит экономия

Мы считаем, что экономим, покупая товар во время распродажи. Конечно, если что-то изначально стоило 99,99 гривен, а сейчас стоит 49,99, мы вроде бы экономим 50 гривен. Но это не совсем так. Покупая такой товар, вы не экономите, а просто тратите меньшую сумму. Ваш общий капитал все равно уменьшится, ведь вы купите что-то ненужное.

Скидка действительно поможет сэкономить, если вы собирались купить какую-то необходимую вещь и уже были готовы потратить на нее деньги.

Однако, не все в восторге от шоппинга. Смотрите на реакцию мужчин.

Подвох дисконтных карт и бонусов

Дисконтные программы придуманы для того, чтобы покупатели вновь возвращались в магазин. Причем обычно, чтобы получить какую-то карту или бонус, нужно сначала потратить в этом магазине определенную сумму.

Во-первых, часто для получения дисконтной карты вас просят указать личную информацию, а потом рассылают спам. Лучше заведите отдельный аккаунт электронной почты для таких сообщений, который можно проверять раз в месяц или реже.

Во-вторых, иногда мы думаем, что наличие бонусов — повод потратить деньги. Конечно, с дисконтной картой вы немного сэкономите, но только если вы и так собирались покупать какую-то вещь.

И не забывайте сравнивать цены на какую-то вещь в других магазинах, прежде чем покупать ее там, где у вас есть карта скидок.

Читайте: Мужчины vs шоппинг: что происходит, пока женщины делают покупки

Зима летом, лето – зимой

Покупайте теплые вещи сразу после окончания зимнего сезона, то есть в начале весны. А летние – стоят дешевле в октябре-ноябре.

Проверяйте, оригинальное ли изображение в интернете

Когда видите на eBay, OLX или других подобных сайтах фотографию товара, скопируйте изображение и проверьте его через поиск. Если точно такая же фотография использовалась где-то еще, скорее всего, товар, который вы хотели купить, в действительности выглядит не так.

Такую вещь лучше не покупать, но это правило не распространяется на новые вещи.

Растягивайте время между походами в магазин

Большинство свежих продуктов хранится около недели. Скоропортящиеся продукты используйте в первую очередь, а остальные можно дольше сохранить свежими в отсеке для фруктов и овощей в холодильнике.

Чем дольше промежуток между походами в магазин, тем меньше времени вам придется проводить в магазинах, тем расторопнее вы будете, когда отправитесь в свой поход за продуктами. А чем меньше времени вы будете в магазине, тем меньше вероятность, что вы купите что-то ненужное.

Фотографируйте чеки на телефон

Если складывать все чеки в карман или кошелек, их легко потерять. Гораздо удобнее фотографировать их.

Потом можно добавить фотографии в записи в Evernote, чтобы не забыть, на что вы потратили деньги, или внести в приложение, отслеживающее расходы.

Так вы точно будете знать, сколько и на что тратите.

Напомним, ранее Факты ICTV писали, когда в Украине черная пятница и как не быть обманутым.