Распродажа Alibaba 11 ноября смогла побить прошлогодний рекорд – было продано товаров на $30,8 млрд.

Alibaba снова бьет рекорды – в этом году во время распродажи ко Дню холостяков с помощью платформ компании было продано товаров на $30,8 млрд. В процентном соотношении Alibaba продала на 21,7% товаров больше, чем в 2017 году. Тогда общая цифра добралась до отметки в $17,8 млрд, пишет Интерфакс-Украина.

Рекорд 2017 пал еще в первые сутки распродажи. И не удивительно – только за первые 85 секунд на Alibaba были роспроданы товары на $1 млрд. А к этой цифре добавился ноль уже к концу первых 60 минут распродажи.

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Отметим, что продавали свои товары на Alibaba 180 тыс. брендов, это на 40 тыс. больше, чем в 2017.

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