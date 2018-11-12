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Более 30 млрд: Alibaba поставила рекорд на распродаже

Распродажа Alibaba 11 ноября смогла побить прошлогодний рекорд – было продано товаров на $30,8 млрд.

Alibaba снова бьет рекорды – в этом году во время распродажи ко Дню холостяков с помощью платформ компании было продано товаров на $30,8 млрд. В процентном соотношении Alibaba продала на 21,7% товаров больше, чем в 2017 году. Тогда общая цифра добралась до отметки в $17,8 млрд, пишет Интерфакс-Украина.

Рекорд 2017 пал еще в первые сутки распродажи. И не удивительно – только за первые 85 секунд на Alibaba были роспроданы товары на $1 млрд.  А к этой цифре добавился ноль уже к концу первых 60 минут распродажи.

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Отметим, что продавали свои товары на Alibaba 180 тыс. брендов, это на 40 тыс. больше, чем в 2017.

К слову, Факты ICTV писали, как подготовиться к Черной пятнице в Украине 23 ноября.

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