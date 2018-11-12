В СМИ появилась информация о том, что новая модель iPhone от Apple получит отверстие в экране. По слухам, оно будет предназначено для камеры.

Новый iPhone может обзавестись отверстием для фронтальной камеры на экране, сообщает Gizmochina.

LetsGoDigital получил доступ к патенту Apple, в котором видно, что новая модель смартфона будет оснащена отверстием в дисплее под названием Интегрированное окно для камеры.

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Ожидается, что именно такое дизайнерское решение для смартфонов станем трендом следующего года. Ведь согласно инсайдерской информации о Samsung Galaxy S10, его тоже оснастят таким отверстием в дисплее.

Ранее Факти ICTV писали, что дизайнеры компании Apple Джонни Айв и Марк Ньюсон создали обручальное кольцо стоимостью 250 тысяч долларов.

Фото: unsplash.