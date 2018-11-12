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Дизайнер Apple создал обручальное кольцо за 7 млн грн

Дизайнеры компании Apple Джонни Айв и Марк Ньюсон создали обручальное кольцо стоимостью 250 тысяч долларов.

Об этом сообщают на сайте аукциона Sotheby’s.

Кольцо сделано из цельного алмаза и выставлено на аукционе за 250 тысяч долларов (7 млн грн).

Дизайнеры разработали кольцо, чтобы поддержать фонд по борьбе с ВИЧ (RED).

Читайте: Apple визнала застарілим iPhone 5. Його перестануть обслуговувати

Часть вырученных средств пойдет фонду.

Ранее сообщалось, что iPhone, который поддерживает технологию 5G, могут выпустить в 2020 году.

Фото: Sotheby’s.

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