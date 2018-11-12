Гороскоп на сегодня, 12 ноября, прогнозирует, что день можно провести весьма активно и успешно, если не вовлекаться в моменты уныния и грусти.

Гороскоп на сегодня, 12 ноября, публикует Telegram-канал Astro.Expert.

Проявите заботу к близким, сделайте закупки для дома.

Сегодня хорошо погулять на природе, особенно у водоемов, ведь в этот день все связанное с водой – благоприятно.

Однако сегодня эмоционально может проскальзывать агрессия, жесткость в высказываниях, поступках.

Направте подобную активность в благоприятное русло — в достижение целей, проявите храбрость.

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Не сбрасывайте со счетов интуицию: есть вероятность, что именно внутреннее чутье укажет верное направление.

Энергии не благоволят методичным, спокойным делам и завершению важного — такие задачи лучше перенести.

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