Гороскоп на сегодня, 12 ноября, прогнозирует, что день можно провести весьма активно и успешно, если не вовлекаться в моменты уныния и грусти.
Гороскоп на сегодня, 12 ноября, публикует Telegram-канал Astro.Expert.
Проявите заботу к близким, сделайте закупки для дома.
Сегодня хорошо погулять на природе, особенно у водоемов, ведь в этот день все связанное с водой – благоприятно.
Однако сегодня эмоционально может проскальзывать агрессия, жесткость в высказываниях, поступках.
Направте подобную активность в благоприятное русло — в достижение целей, проявите храбрость.
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Не сбрасывайте со счетов интуицию: есть вероятность, что именно внутреннее чутье укажет верное направление.
Энергии не благоволят методичным, спокойным делам и завершению важного — такие задачи лучше перенести.
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