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Гороскоп на сегодня, 12 ноября 2018, для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня, 12 ноября, прогнозирует, что день можно провести весьма активно и успешно, если не вовлекаться в моменты уныния и грусти.

Гороскоп на сегодня, 12 ноября, публикует Telegram-канал Astro.Expert.

Проявите заботу к близким, сделайте закупки для дома.

Сегодня хорошо погулять на природе, особенно у водоемов, ведь в этот день все связанное с водой – благоприятно.

Однако сегодня эмоционально может проскальзывать агрессия, жесткость в высказываниях, поступках.

Направте подобную активность в благоприятное русло — в достижение целей, проявите храбрость.

Читайте: Как добиться успеха – секреты для каждого знака зодиака

Не сбрасывайте со счетов интуицию: есть вероятность, что именно внутреннее чутье укажет верное направление.

Энергии не благоволят методичным, спокойным делам и завершению важного — такие задачи лучше перенести.

Ранее Факты ICTV публиковали гороскоп на ноябрь 2018 для представителей всех знаков зодиака.

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