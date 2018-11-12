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Факти / Lifestyle / Піца, пісні і тварини: про що думають порнозірки під час зйомок/

Пицца, песни и животные: о чем думают порнозвезды во время съемок

Австралийские актрисы фильмов для взрослых участниц компании Light Southern рассказали, что во время съемок не получают сильного возбуждения и могут думать о бытовых вещах.

Об этом пишет Vice.

Актриса Blake Wilde в процессе съемок думает о правильном положении тела относительно камеры. К концу сцены она начинает думать о том, что она съест после съемок, какую пиццу заказать или осталось ли дома пиво.

По словам ее коллеги Jessie Lee Pierce, во время съемок ее интересует, действительно ли она нравится партнеру или он просто притворяется.

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Во время одиночных сцен актриса иногда задумывается о том, что делает ее кошка дома, что ее нужно покормить. Также думает, что нужно зайти на почту.

– На таких съемках можно расслабиться, — рассказала она.

Madison раcсказала, что часто прокручивает песни у себя в голове.

По ее словам, песни помогают ей “правильно рассчитывать время и быть в правильном настроении”.

Ранее Факты ICTV писали о том, как будет выглядеть “порно будущего”.

Фото: dreamstime.

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