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Отбеливание уже не в моде. В Instagram новый тренд – цветные зубы

В Instagram появился новый тренд, девушки стали раскрашивать зубы под цвет наряда и лака для ногтей.

Представительницы прекрасного пола увлеклись новым трендом. Они выкладывают снимки с разноцветными зубами в Instagram.

Такое нововведение предложила косметическая марка, в которой 10 оттенков от более нейтральных до очень ярких.

Производитель утверждает, что лаки абсолютно безопасны и подходят для частого использования. Кроме того, лаки легко удалить с помощью обычной зубной пасты.

На сколько это эстетично сказать, конечно, сложно, так как это дело субъективное. Но то, что это выглядит ярко, точно.

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К слову, необычные тренды в Instagram явление довольно частое. Недавно сеть всколыхнула мода на женщин с бородой, еще ранее модницы украшали свои брови в стиле цветущего сада.

ФОТО: Instagram

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