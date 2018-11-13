21-летний серфер Рассел Бирк отдыхал в Португалии. Во время катания на доске его накрыло 20-метровой волной.
Видео опубликовано на YouTube Daily Mail.
На ролике видно, как серфер поймал волну и хорошо держался на воде, но в какой-то момент она его накрыла, и Бирк оказался под толщей воды.
Ему удалось чудом выплыть, но через несколько секунд его повторно накрыло огромной волной.
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Этот момент случайно снял местный житель.
Другой серфер на гидроцикле начал искать Бирка в мутной воде и в итоге нашел. Мужчина чудом спасся.
Напомним, бразильский серфер Родриго Коха прокатился на волне высотой более 24-х метров, установив мировой рекорд.
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