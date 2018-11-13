Ученые пришли к выводу, что мужчинам лучше удается справляться со сложными задачами.

Исследователи из Кембриджского университета пришли к выводу, что мозг мужчин позволяет лучше справляться со сложными задачами, сообщает PNAS.

Во время эксперимента ученые обработали данные около 700 тыс. человек. Оказалось, что мужчины лучше могут систематизировать и упорядочивать процессы, что способствует лучшим показателям в решении многовекторных задач и обнаружении деталей.

Из-за эмоциональной оценки женщины в 75% случаев могут принимать неправильное решение.

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Подобные показатели объяснили тем, что у мозга мужчин есть большое количество защитных механизмов от стресса и раздражителей, что помогает им лучше концентрироваться.

К слову, ученые заявляют, что малоподвижный способ жизни может вызвать большие проблемы со здоровьем.