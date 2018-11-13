PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факти / Lifestyle / Чоловіки vs жінки. Хто краще вирішує складні завдання/

Мужчины vs женщины. Кто лучше решает сложные задачи

Ученые пришли к выводу, что мужчинам лучше удается справляться со сложными задачами.

Чоловік і жінка

Исследователи из Кембриджского университета пришли к выводу, что мозг мужчин позволяет лучше справляться со сложными задачами, сообщает PNAS.

Во время эксперимента ученые обработали данные около 700 тыс. человек. Оказалось, что мужчины лучше могут систематизировать и упорядочивать процессы, что способствует лучшим показателям в решении многовекторных задач и обнаружении деталей.

Из-за эмоциональной оценки женщины в 75% случаев могут принимать неправильное решение.

Читайте: Холодный или горячий – ученые рассказали, какой кофе полезнее

Подобные показатели объяснили тем, что у мозга мужчин есть большое количество защитных механизмов от стресса и раздражителей, что помогает им лучше концентрироваться.

К слову, ученые заявляют, что малоподвижный способ жизни может вызвать большие проблемы со здоровьем.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Дієта
Есть после 18.00 опасно не только для фигуры – ученые назвали причину
Топ-10 изобретений украинцев, без которых мир был бы другим
Антарктика
В Антарктике нашли остатки древних континентов
Ученые нашли безопасное и дешевое топливо для автомобилей
$25 тыс. – Pornhub вручил грант профессору из Америки
Сіль
Ученые обнаружили опасную составляющую в пищевой соли
Убивает не только легкие! Чем курение опасно для мужчин
Как продлить жизнь – ученые назвали верный способ
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка