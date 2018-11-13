Черная пятница 2018 приходится на 23 ноября. Где лучше совершать покупки в Black friday 2018 в Украине, США и ЕС – обзор площадок от сайта Факты ICTV.

Черная пятница проходит после Дня благодарения (четвертый четверг ноября) в Штатах. Именно с нее начинаются традиционные новогодние распродажи.

Все настолько серьезно, что в Америке некоторые люди специально берут себе отгул, чтобы занять очередь с ночи, поскольку первый покупатель нередко может получить скидку от 50 до 80%.

Черная пятница 2018 будет 23 ноября

Но сегодня уже не обязательно идти куда-то ночью и стоять в очередях, где иногда доходит и до драки. Все можно сделать, не вылезая из своей теплой кроватки, с помощью любимого телефона или ноутбука – онлайн.

Мы собрали сайты, на которых появляются самые большие скидки на Черную пятницу в США, Украине и ЕС.

Черная пятница 2018 в Украине

Да, Черная пятница у всех ассоциируется с США, однако и в Украине многие компании успешно привили себе привычку устраивать скидки в этот день.

P.S. Только не забывайте, что в этот день так же хорошо и обманывают. Иногда 50% скидки могут значить, что до этого цену подняли на 60%. Чтобы не попасться на крючок, нужно мониторить вещь, которая вам нужна, до Черной пятницы, чтобы точно знать, настоящая ли это скидка.

И, да, не покупайте что-то только потому, что там скидка. Эйфория распродажи пройдет – и вы осознаете, что эта “штука” вам не так уж и нужна.

Чаще всего скидки в Украине переносятся и на выходные после Черной пятницы.

Эти сайты собрали похожие магазины. Можно выбрать тот, который с более удобным интерфейсом для вас.

А вот список сайтов, которые ежегодно принимают участие в Черной пятнице. Многие интернет-магазины уже объявили о Дне распродаж.

Если вы хотите какую-то вещь, на которую может быть скидка в интернет-магазине, зайдите на сайт сразу после начала старта Черной пятницы, не откладывайте до удобного времени, либо добавьте заранее желаемый товар в корзину, чтобы его не купили прям перед вами, ведь в интернете-то очереди нет.

Черная пятница 2018 в США

Если вы хотите покупать в Черную пятницу 2018 на американских сайтах, учтите несколько моментов:

не забывайте о разнице во времени

продумайте доставку

помните о налогах (если посылка больше 150 евро, то будет накладываться пошлина и налог на добавленную стоимость)

Список сайтов, где лучше всего искать скидки на Черную пятницу в США:

Читайте: Черная пятница 2018: как подготовиться к распродажам

Черная пятница в ЕС

Многие украинцы, которые работают в Польше, Чехии и Германии, не пропускают Черную пятницу, потому что в ЕС она пришла раньше, чем в Украину и больше магазинов и сетей к ней подключились.

Но это не значит, что нужно сорваться и ехать шопиться в Европу. Все можно сделать онлайн.

Вот список сайтов в ЕС, где можно словить скидки на Черную пятницу 2018:

Кстати, для того,чтобы совершать покупки за границей, желательно иметь именную карту Visa или MasterCard, иначе на стороне продавца ее могут просто не принять.

Напомним, покупки на AliExpress станут невыгодными из-за последствий закона о заграничных посылках.

Главное фото: Brooke Cagle/Unsplash