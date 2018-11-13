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Гибкий смартфон Samsung – дата выхода и цена

Новый смартфон Galaxy F от Samsung с гибким экраном появится в продаже уже в марте 2019 года.

Цена смартфона будет $1770. Их планируют выпустить миллионным тиражом.

Об этом сообщает Apple Insider.

Новинка от Samsung выйдет вместе с флагманским смартфоном Galaxy S10 с технологией 5G.

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Напомним, что ранее компания Samsung представила смартфон Galaxy A7 (2018). Модель с тройной основной камерой впервые появилась в среднем ценовом сегменте, а не в флагманской линейке.

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