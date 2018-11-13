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Гороскоп на сегодня, 13 ноября

День хорошо подойдет для построения планов на будущее.

Гороскоп на сегодня, 13 ноября, публикует Telegram-канал Astro.Expert.

Сегодня можно заняться делами, которые основательны и долговечны. Можно проявлять щедрость, заняться благотворительностью.

Лучше перенести на другой день дела, которые нужно завершить.

Если не концентрироваться на поиске ответов, то можно найти неожиданное решение поставленных задач. У детей сегодня может наблюдаться повышенная впечатлительность.

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Неблагоприятной сегодня считается стрижка волос.

К слову, Факты ICTV публиковали гороскоп на ноябрь 2018 года для всех знаков зодиака.

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