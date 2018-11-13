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Факти / Lifestyle / Як не віддати гроші фальшивому банку - 3 надійні правила/

Как не отдать деньги фальшивому банку – 3 надежных правила

В Киеве мужчина создал фальшивый банк и обокрал доверчивого клиента на $120 тысяч. Чтобы отличить настоящий банк от фальшивого, нужно придерживаться нескольких правил.

В первую очередь необходимо проверить все документы банка: регистрацию и лицензию финучреждения. В каждом отделении вы найдете табличку с этими данными. Но документы тоже можно подделать, поэтому не лишним будет проверить данные банка на сайте Нацбанка. 

Следующий момент- не верьте очень выгодным условиям. Если вам предлагают курс намного меньше официального по Украине, задумайтесь.

Также стоит помнить, что у банков есть лимит той суммы, которую можно обменять. Если цифры намного больше нормы – это верный знак обмана.

Но если вы уже попали в ловушку мошенников, не медлите и звоните в полицию. По горячим следам мошенника будет найти легче.

Больше смотрите в видео программы Утро в большом городе.

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Напомним, что ранее Факты ICTV в рамках спецпроекта Свое жилье в Украине писали об аферах с покупкой жилья и как этого избежать.

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