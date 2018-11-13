13 ноября отмечается Международный день слепых – в честь француза Валентина Гаюи, который является автором первых изобретений для незрячих и первым в мире основал для них школы.

Факты ICTV собрали самые гениальные гаджеты, созданные для облегчения жизни слабовидящих людей с конца XVIII века.

Кто такой Валентин Гаюи

Он родился 13 ноября 1745 года во Франции. И именно эта дата по решению Всемирной организации здравоохранения отмечается как День слепых.

Свою первую школу для бездомных незрячих Гаюи открыл в 1784 году в Париже – в своем собственном доме и без поддержки правительства и благотворителей.

Он также является автором рельефно-линейного шрифта унциал (то есть равный по длине одной унции) и специальных учебников, глобусов и карт, которые позволяли слепым детям познавать науку.

Позже он также открыл типографию, где были напечатаны первые книги для незрячих.

По книгам Гаюи они учились до изобретения в 1829 году Луи Брайлем универсальной системы рельефно-точечного шрифта.

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Но технический прогресс не стоит на месте. Сейчас люди с ограниченным возможностями пользуются аудиокнигами в формате MP3, а на смену белой трости пришла ультразвуковая, которая надевается на запястье незрячего и при приближении препятствия сигнализирует звуком и вибрацией. Создано много гаджетов и с использованием шрифта Брайля.

Фотокамера для незрячих

Touch Sight (взгляд прикосновением) – первый в мире фотоаппарат для слепых. Создал его в 2008 году дизайнер Чю Ли из китайского подразделения компании Samsung.

На Touch Sight нет ЖК-панели, зато есть гибкий тактильный дисплей Брайля, отображающий графическую информацию в рельефно-точечном виде.

Фотокамера очень проста в использовании благодаря функции, записывающей сигнальный звук при фотографировании. Звуковые маркеры помогают людям с ограниченным зрением просматривать, сортировать и обмениваться фотографиями.

Умные часы для незрячих

В 2017 году в Южной Корее выпустили первые в мире “умные” часы для незрячих и слабовидящих людей. Назвали их Dot – в переводе с английского “точка”.

Набор базовых функций устройства повторяет Apple Watch. Вместо привычного тачскрина панель часов состоит из сегментов с точками. Такой принцип построения рабочей панели позволяет воспроизводить символы из тактильного шрифта Брайля.

Устройство синхронизируется со смартфоном, а также с другими часами Dot через Bluetooth, и способно непрерывно работать около 5 дней без подзарядки. А еще оно может принимать и отправлять сообщения.

Visual Assistance Card для незрячих

Эту панель для пользования банковской карточкой придумали в 2008 году в США. Цифры на ней нанесены при помощи шрифта Брайля.

Она размещается поверх считывающего устройства и ее пользователь может самостоятельно вводить код банковской карты и расплатиться, сохраняя при этом конфиденциальность.

FingerReader – гаджет, читающий книги вслух

Устройство надевается на палец, оснащенный встроенной камерой для сканирования текста, который переводится в речь, которую и услышит читатель.

FingerReader следует за скоростью перемещения пальца по странице и зачитывает вслух текст, после его распознавания. Используемое ПО автоматически распознает начало и конец строки и подсказывает пользователю, когда нужно переводить палец дальше.

Смартфон для незрячих

В 2013 году индус Самит Дагар разработал первый в мире смартфон для людей с ослабленным или потерянным зрением. Устройство отличается своим экраном, который представляет собой сетку контактов, формирующую шрифт Брайля.

Экран является своего рода переводчиком и может переводить обычный текст, содержащий привычные всем буквы, в шрифт Брайля и наоборот.

В смартфоне реализована технология Shape Memory Alloy, в основу которой заложен эффект памяти формы (явление возврата к первоначальной форме при нагреве, которое наблюдается у некоторых материалов после предварительной деформации).

Когда в телефон приходит сообщение, то внутреннее ПО трансформирует его в понятную человеку с ограниченными физическими возможностями форму. При отправке сообщений происходит обратное преобразование и получателю приходит обычный текст.

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Фото: yankodesign.com, boredpanda.com, yankodesign.com, Dreamstime.com,

itc.ua, indiatimes.com