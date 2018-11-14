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Галактика-призрак: у Млечного Пути обнаружили новый объект

Возле Млечного Пути, который также называют Чумацким, обнаружили новую галактику.

галактика

Астрономы заметили галактику-призрак возле Млечного Пути. Об этом говорится в статье онлайн-библиотеки Cornell University Library .

Международная команда исследователей обнаружила вблизи нашей галактики следы большого массивного объекта.

Ученые назвали его Antlia 2. Объект описывают как малую галактику-призрак.

Читайте: Карликовая галактика, в которой “ворует” соседка

К слову, Antlia 2 относится к карликовым галактикам. Большинство ее звезд старые, небольшие и с низкой металличностью.

Ранее Факты ICTV писали о карликовой галактике-затворнице, которая отличается необычным поведением.

Фото: Michal Bednarek/Dreamstime.com

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