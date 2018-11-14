Первый снег выпал в Киеве – самое время подготовится к зимнему отдыху и определится, как именно вы его проведете. Факты ICTV сделали подборку самых популярных курортов и выяснили, сколько стоит отдых в украинских Карпатах.

Славское

Один из старейших горнолыжных курортов Украины. Сезон начинается в конце ноября и длится до марта. Отличается универсальностью – отдыхать можно как летом, так и зимой.

Как добраться?

Поселок расположен в 135 км от Львова. Оттуда ежедневно курсируют поезда. Дорога займет около двух часов, а цены на билеты в высокий сезон стартуют от 100 грн. Поезда Киев – Ужгород (11 ч) и Харьков – Ужгород (22 ч) также проходят через Славское. Однако если билетов не нашлось, возле железнодорожного вокзала Львова можно найти маршрутки (от 90 грн).

Горнолыжные трассы

В Славское смело можно ехать как новичкам, так и профессионалам. К выбору отдыхающих – горы Ильза (1066 м), Тростян (1232 м), Высокий Верх (1243 м), Погар (857 м) и Политехник (731 м).

Ильза

Находится на расстоянии 15 км от Славского. Спуск подходит как для начинающих, так и для любителей. На территории расположены гостиничный комплекс и ресторан. Здесь можно арендовать лыжи (120 грн), сноуборд (150 грн) и санки (100 грн), а также воспользоваться услугами инструктора – 400 грн/час. Абонемент на бугельный подъемник – 250 грн.

На Ильзе дольше всего держится снег. Добраться до подножия горы можно только полноприводным транспортом, поэтому трансфер туда обойдется в 500 грн.

Тростян

Расположена в 2 км от центра Славского. Подходит профессионалам. Местные жители утверждают, что лыжнику, который спустится с Тростяна, будет по силам любая гора в Европе. На территории насчитывают 12 трасс различной сложности и длины. Их условно разделяют на западные, восточные и северные склоны. Вдоль всех трасс установлены бугельные подъемники.

К вершине горы можно добраться кресельным подъемником (210 грн). Подъем занимает 20 минут. На вершине расположены кафе, хижины и рынок сувениров.

Политехник

Находится на въезде в поселок. Идеальный вариант для новичков – широкие трассы и пологие склоны. Цены на подъемник – 15 грн. Также действует пункт проката горнолыжного снаряжения (150 грн).

Высокий Верх

Размещена в селе Волосянка (6 км от Славского). Трансфер к подножию в среднем стоит 100 грн с человека. На территории 11 трасс разных уровней сложности. Есть отдельный огороженный участок для гостей с ребенком. Идеально для тех, кто приехал на отдых с детьми. Общая длина трасс – 8,5 км. Функционируют бугельный и кресельный подъемники. Абонемент на целый день стоит 400 грн, один подъем – 90 грн. Это почти на 80% дешевле, чем в Буковеле. Аренда снаряжения территории – 150 гривен.

Туристам, которые арендуют оборудование в гостиничном комплексе Вежа Ведмежа (цена –150 грн) предоставляют трансфер к горе и обратно. Предложение действительно не только для посетителей отеля.

Проживание

На территории курорта насчитывается 56 крупных гостиничных комплексов и около 560 усадеб и гостевых домов, принимающих туристов. Средняя цена стандартного номера в пансионате Славское – 1400 грн в сутки, включая завтрак, обед и ужин. Цены на коттеджи в комплексе Вежа Ведмежа стартуют от 1900 грн.

Снимать жилье у хозяев значительно дешевле – от 400 до 1000 грн в зависимости от условий. Стоит учесть, что не все хозяева любят большие и шумные компании.

Буковель

Сезон длится с ноября до середины апреля. Благодаря развитой инфраструктуре и разнообразию трасс Буковель имеет статус курорта европейского уровня.

Как добраться?

В отличие от Славского в Буковеле нет железнодорожного вокзала. Курорт находится в 110 км от Ивано-Франковска. Оттуда регулярно курсируют маршрутки. Цена – от 70 грн.

Горнолыжные трассы

Курорт расположился у подножия трех гор – Буковель (1127 м), Черная Клева (1276 м) и Довга (1372 м). На этой территории насчитывают 61 трассу разного уровня сложности общей протяженностью около 55 км.

Прокат оборудования здесь стоит от 150 до 390 грн в зависимости от качества: от снаряжения высокого класса, до эконом вариантов.

На территории курорта функционирует 16 подъемников – от бугельных, до 2-х, 3-х и 4-местных кресельных подъемников. Цены на Ski-пасс начинаются от 975 грн в сутки, а в праздничный период – 1270 грн. Смотровой подъем – 105 грн.

Проживание

Цены на проживание здесь значительно выше, чем в Славском. Средняя цена номера в отеле – 2500 грн. Эконом варианты начинаются от 800 грн. Коттедж для 10 человек обойдется минимум в 9 тыс грн.

Оптимальный вариант – аренда жилья в селе Поляница, расположенного в 2 км от Буковеля. Двухместный номер здесь стоит 400-700 грн.

В 13 км от Буковеля, в селе Яблуница цены стартуют от 250 грн. Такой вариант подходит для туристов с личным авто.

Драгобрат

Самый высокогорный курорт Украины. Драгобрат расположен на высоте 1400 м над уровнем моря. Благодаря высоте и уникальности климата снежный покров естественный, а сезон длится с ноября до середины мая – дольше всего в Карпатах.

Как добраться?

Горнолыжная база находится в 18 км от поселка Ясиня (Закарпатская обл.). Из-за сложных погодных условий до курорта можно добраться только полноприводным транспортом. В Ясине можно с легкостью воспользоваться услугами местных перевозчиков (от 70 грн за человека).

До самого поселка курсируют автобусы из Ивано-Франковска (от 97 грн) и Львова (от 315 грн).

Горнолыжные трассы

На территории расположены 20 трасс общей протяжностью около 10 км. Большинство из них для профессионалов. Склоны подходят для фрирайда.

Цены на Ski-пасс для туристов стартуют от 35 грн за один подъем (для проживающих в г/к Драгобрат). Для тех, кто не проживает – цена составляет 40 грн. Соответственно 220 грн и 250 грн за 10 подъемов. Безлимит на все подъемники – 500 грн/день.

Прокат лыж и сноубордов стоит 100-150 грн/день для взрослых и 80 грн для детей. Услуги инструктора – 300 грн/час.

Проживание

Стоимость двухместного номера непосредственно на территории курорта составляет 860 грн, включая завтрак и ужин. На праздники цена выше – 1100 грн. Расстояние до подъемников не более 200 м.

Более экономные варианты расположены в поселках неподалеку – Ясиня, Лезищина и Квасы. Цены здесь стартуют от 350 грн. Однако стоит ежедневно оплачивать дорогу к горе и обратно.

Пилипец

Пилипец – это недорогой отдых в Карпатах. Расположен в Межгорье – одном из самых чистых (по экологическим меркам) регионов Украины. Живописный поселок раскинулся вблизи водопада Шипот и долины Боржава.

Как добраться?

Пилипец находится на расстоянии 190 км от Львова и 135 км от Ужгорода. С обоих городов курсируют маршрутки. Цены – от 115 грн.

Горнолыжные трассы

Курорт раскинулся у подножия гор Гимба (1497м) и Жид-Магура (1517м). Пилипец славится свободными спусками для экстремалов. Именно здесь проходил неофициальный чемпионат по фрирайду. Самая длинная трасса (около 4 км) находится на горе Гимба. Ее выбирают опытные спортсмены. Новички предпочитают Жид-Магура.

На территории работает 7 подъемников. Стоимость абонемента на день составляет 400 грн, разовый подъем – 70 грн.

Цены на прокат снаряжения стартуют от 70 грн / день.

Проживание

Цены на проживание минимальны. Так, двухместный стандартный номер неподалеку спусков будет стоить 400 грн. Средняя цена на коттеджи 1200 грн. Эконом варианты – от 150 гривен (без питания).

Лилия Ященко

Фото: bukovel.com, unsplash