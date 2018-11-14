Сегодняшний день будет благоприятен для большинства дел, но если удастся проявить сдержанность.

Гороскоп на сегодня, 14 ноября, публикует Telegram-канал Astro.Expert.

На эмоциональном плане может проявляться небольшая склонность к жесткости реакций, поэтому стоит обратить на это внимание и проявить сдержанность.

Постарайтесь следить за тем, что вы говорите – и смысл, и формулировка сказанного будут иметь сегодня большое значение.

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Сегодня особенно удачной может оказаться деятельность, связанная с освоением новых навыков и получением знаний.

Кроме того, день благоприятен для дружеского общения, поездок и физической активности. Постарайтесь выделить время для занятия спортом или интенсивной прогулки.

К слову, Факты ICTV публиковали гороскоп на ноябрь 2018 года для всех знаков зодиака.