Один из пользователей смартфона iPhone X сообщил о том, что гаджет взорвался после обновления.

Пользователь смартфона iPhone X от компании Apple рассказал о том, что после обновления операционной системы и зарядки гаджета тот взорвался, сообщает 9to5mac.

По словам мужчины, смартфон обновил операционную систему во время зарядки и после этого из него начал идти дым. Незадолго после задымления iPhone X взорвался.

Пользователь объяснил, что для зарядки гаджета использовалось оригинальное устройство.

Специалистов компании проинформировали об этом случае и они продолжают разбираться в причинах.

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К слову, за несколько дней до этого один из владельцев iPhone X пожаловался на то, что смартфон загорелся во время зарядки.

Фото: 9to5mac