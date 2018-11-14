Компания British American Tobacco представила новое устройство для нагрева табака glo™, которое вместо дыма выделяет никотиносодержащей аэрозоль. Как работает, главные преимущества и где можно приобрести – в материале Фактов ICTV.

glo™ – это устройство для потребления табака, в котором он не сжигается, а нагревается. Продукт предоставляет курильщикам возможность потребления никотина, и при этом обладает потенциалом снижения рисков для здоровья.

Принцип работы устройства прост: нагревательный элемент, питающийся от аккумулятора, нагревает специальные стики с табаком. В результате образуется аэрозоль, состоящий из никотина, воды, глицерина и ароматических добавок.

Главный научный директор группы British American Tobacco Кристофер Проктор рассказал, что разработка электронного устройства glo™ и специальных табачных стиков продолжалась в течение 4-х лет – для уверенности в том, что система будет работать как единое целое.

– В БАТ мы стремимся удовлетворять предпочтения потребителей, предлагая целый ряд продуктов в соответствии с их потребностями. Это включает и предоставление возможности пользоваться продуктом с потенциально меньшим риском, – отметил Саймон Уэлфорд, генеральный директор British American Tobacco.

В продукт нового поколения инвестировали более $2,5 млрд.

Из чего состоит glo™

Посетители магазина сразу оценят минималистичный дизайн устройства. Алюминиевый корпус glo™ выполнен в четырех цветах.

На устройстве есть только одна кнопка включения со светодиодным индикатором, который загорается, когда система нагревается. К слову, табачный стик нагревается до необходимой температуры за 40 с. Одна сессия использования длится 3,5 мин – и при этом неважно, сколько раз вы будете вдыхать.

Стик для устройства glo™ состоит из табачной смеси и специального фильтра.

Также девайс имеет термостойкую вакуумную трубку внутри, что позволяет устройству извне оставаться прохладным на ощупь.

Источником нагрева служит электронный нагревательный элемент с питанием от аккумулятора. Именно он нагревает табачный стик в 240-245 оC, в результате чего образуется аэрозоль.

Несколько небольших отверстий – клапанов воздушного потока – позволяют впускать воздух внутрь.

Заряда аккумулятора хватает до 30 сессий при непрерывном использовании, а это примерно 1 ч 45 мин. Подзарядить устройство можно через обычный micro-USB разъем.

Технические характеристики:

механизм нагрева: электронный нагревательный элемент

зарядка: за 2 ч

выход в рабочий режим: за 40 с

продолжительность сессии 3,5 мин (30 сессий за одну зарядку. – Ред.)

В чем уникальность glo™

Главным преимуществом glo™ является то, что вместо горения табака он нагревается, а аэрозоль содержит на 90-95% меньше токсинов, чем обычные сигареты. Однако, по словам производителя, это не обязательно означает, что glo™ является менее вредным, чем другие табачные изделия.

Ученые Королевского колледжа врачей (Великобритания) отмечали: если у курильщиков уже сформировалась привычка к курению, то потребление никотина без вредных компонентов дыма может значительно уменьшить вред для здоровья.

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Кроме того, курильщики и окружающие постоянно сталкиваются с проблемой резкого сигаретного запаха. glo™, по сравнению с обычным табачным дымом, почти не оставляет запаха на волосах и одежде. Даже когда пользователь glo ™ выдыхает аэрозоль – он быстро развеивается в воздухе, не оставляя после себя ничего, кроме запаха ароматических добавок.

Также интересно, что устройство не оставляет после себя пепла.

Цена и где купить glo ™

Цена комплекта составляет 1899 грн.

В набор входят:

устройство glo™

зарядное устройство (USB-кабель и блок питания)

щетка для чистки устройства

10 пачек стиков (по 20 шт. в каждой)

Купить glo™ можно в фирменном магазине в Киеве – glo™ studio – или заказать онлайн. glo ™ studio расположена в центре столицы (ТЦ Гулливер, Спортивная площадь, 1a. – Ред.) и работает ежедневно без выходных. В магазине можно приобрести устройство, и даже больше – заказать персональное гравировку на корпусе.

Если вы еще не определились, то на официальном сайте предлагают довольно удобную услугу – бесплатный тест-драйв.

Вам будет предложено в течение недели тестить устройство – услуга доступна в Киеве, Харькове, Днепре, Запорожье, Одессе и Львове.

Для этого необходимо зайти на официальный сайт, заполнить форму. Затем вам привезут устройство, проведут презентацию и предложат 7-дневный тест-драйв.

Сравнение дыма от сожженного табака в стандартных сигаретах 3R4F (примерно 9 мг смол) и аэрозоля от нагретого табака в устройстве glo™. Сравнивается 9 вредных компонентов, рекомендованных ВОЗ к уменьшению. Это не обязательно означает, что данный продукт является менее вредным, чем другие табачные продукты.

Ранее Факты ICTV писали, что Global State of Tobacco Harm Reduction опубликовала первый глобальный отчет о реализации политики уменьшения вреда от курения.