PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факти / Lifestyle / У Греції розкопали стародавнє місто Тенея/

В Греции раскопали древний город Тенея

На юге полуострова Пелопоннес археологи нашли, как они полагают, руины древнегреческого города Тенея, который был основан микенским царем Агамемноном и пленными троянцами после Троянской войны примерно на рубеже XIII-XII веков до н. э.

У Греції розкопали стародавнє місто Тенея

Раскопки возле деревни Чилиомоди начались в 2013 году, но только сейчас ученым удалось найти доказательства существования Тенеи, сообщает Русская служба ВВС.

Это остатки поселка – стены, глиняные, каменные и мраморные полы, а также около 200 редких монет, ювелирные изделия и семь захоронений.

Найденные предметы относятся к IV веку до н.э.

Археологи считают, что в городе делали гончарные изделия, в которых прослеживается влияние востока.

Читайте: Египетских электриков будут судить за бороду Тутанхамона

К слову, в Дании  археологи нашли останки древних воинов после ожесточенной битвы, датированной первым веком нашей эры.

Фото: GREECE CULTURE MINISTRY

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Землетрясение в Греции: глубокие трещины в асфальте и отключения света
Украинского капитана арестовали в Греции за “наркоторговлю”
Грецький корабель на дні Чорного моря
Почти 2,5 тыс. лет. На дне Черного моря нашли уникальное судно
1000 лет тюрьмы. Как украинцы переправляют нелегалов в Европу и как их судят в Греции
У берегов Греции задержали украинское судно с мигрантами
Как стать таксистом в Греции: лицензия за €90 тыс. и только 25 тыс. разрешений
В Греции скала обрушилась на отдыхающих, есть пострадавшие
В Греции загорелся паром с тысячей человек на борту
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка