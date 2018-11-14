На юге полуострова Пелопоннес археологи нашли, как они полагают, руины древнегреческого города Тенея, который был основан микенским царем Агамемноном и пленными троянцами после Троянской войны примерно на рубеже XIII-XII веков до н. э.

Раскопки возле деревни Чилиомоди начались в 2013 году, но только сейчас ученым удалось найти доказательства существования Тенеи, сообщает Русская служба ВВС.

Это остатки поселка – стены, глиняные, каменные и мраморные полы, а также около 200 редких монет, ювелирные изделия и семь захоронений.

Найденные предметы относятся к IV веку до н.э.

Археологи считают, что в городе делали гончарные изделия, в которых прослеживается влияние востока.

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К слову, в Дании археологи нашли останки древних воинов после ожесточенной битвы, датированной первым веком нашей эры.

Фото: GREECE CULTURE MINISTRY